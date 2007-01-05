پیگیر نبودن والدین موجب افزایش بیماری های دانش آموزان می شود

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: تجهیز مدارس سراسر کشور به حضور پزشک ، شرایط ایده آلی برای دانش آموزان به وجود می آورد.

کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه وزارت آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر مربیان بهداشت مدارس در حد امکانات موجود بیماری ها را تشخیص و پس از اطلاع به والدین آنان را به مراکز درمانی ارجاع می دهند اما متاسفانه پشت گوش انداختن والدین در بسیاری از موارد منجر به مراجعه دیر هنگام فرزندان به این مراکز می شود.

وی تاکید کرد: طرح مدرسه محور نیازمند همکاری بیشتر والدین است ، چون آسیب هایی مانند بالاتر رقتن نمره عینک و... به محض تشخیص توسط بهداشت یاران مدارس رفع شده و با گرفتن عینک جدید حل خواهد شد.

تسلیمی در ادامه به نواخته شدن زنگ هوای پاک در مدارس اشاره کرد و گفت: صبح روز 29 دی ماه جاری این زنگ در سراسر مدارس کشور نواخته می شود.

وی از برگزاری گردهمایی بهداشت یاران مدارس تهران در روز 30 دی ماه جاری در محل کانون فجر منطقه 9 تهران و دیگر مناطق استان های سراسر کشور خبر داد.

کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه وزارت آموزش و پرورش ، هدف این گزدهمایی را آموزش رعایت هوای سالم در میان دانش آموزان و والدین عنوان کرد.