افتتاح طرح ضیافت الهی با حضور مبلغان دینی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، حجت الاسلام علی مصائبی با بیان اینکه رمضان، بهار عبادت و ماه بندگی است، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان، ماه طهارت و پاکی و همچنین ماه تقوا و خودسازی است، ماهی است که می توان در آن مراحل قرب الهی و سیر و سلوک الهی را با گام‌های سریع و استوار طی کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح ضیافت الهی در این استان، افزود: این طرح با حضور ۱۲ مبلغ اعزامی از قم و مبلغان بومی در بقاع متبرکه استان و در پنج پارک بزرگ کلانشهر تبریز با برپایی خیمه معرفت و برگزاری برنامه های فرهنگی در ایام ماه مبارک رمضان به مردم خدمت رسانی خواهد کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به ظرفیت موجود در پارک های بزرگ سطح شهر اظهار کرد: پارک های سطح شهر ظرفیت خوبی برای مشاوره، پاسخگویی به شبهات دینی و دیدار چهره به چهره مبلغان با مردم است که امیدواریم امسال این برنامه از لحاظ کیفی بهتر از سال های گذشته برگزار شود.

وی در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به قشر جوان گفت: مقام معظم رهبری همواره بر توجه به قشر جوان سفارش کرده اند که امیدوارم مسئولان تدابیری بیاندیشند تا جوانان در تمامی عرصه های کشور، پای کار بیایند.

حجت الاسلام مصائبی در ادامه افزود: امیدواریم در طرح ضیافت الهی با اجرای برنامه های جذاب و نشاط آور، بتوان جوانان را به سمت امامزادگان و مساجد بکشانیم.