برگزاری مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم در مصلی حضرت امام تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، رحیم عبدالجباری با بیان این مطلب اظهار کرد: مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان با حضور قاریان ممتاز استانی و کشوری در مصلی حضرت امام (ره) تبریز برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم با همکاری صدا و سیما و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار می شود که همه روزه بعد از ظهر، قرآن کریم به صورت جزخوانی در محل مصلی تبریز به صورت زنده و مستقیم از شبکه سهند پخش می شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان از پخش ویژه برنامه سحری با عنوان "اوباشدانلیق" خبر داد و افزود: همچنین همه روزه ساعت ۳ بامداد برنامه سحری از آستان مقدس امامزاده سیدحمزه (ع) تبریز به صورت مستقیم پخش می شود.

وی در ادامه از اجرای طرح ضیافت الهی در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در آستان مقدس امامزادگان و پارک های سطح شهر، با حضور مبلغان اعزامی از قم و مبلغان بومی با برپایی خیمه معرفت و اجرای برنامه های فرهنگی برگزار می شود.

عبدالجباری از برگزاری تور رسانه ای در این ایام خبر داد و گفت: این تور رسانه ای با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در آستان مقدس امامزادگان تبریز برگزار می شود.