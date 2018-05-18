اردوغان: دفاع از بیت المقدس دفاع از اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اردوغان عنوان کرد: اقدام آمریکا در انتقال سفارت خود از «تل‌آویو» به شهر بیت المقدس، مخالف قوانین بین‌المللی است و کشتار مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل، «تروریسم دولتی» است.

رئیس جمهوری ترکیه اظهار داشت انتقال سفارت آمریکا به قدس به شعله ور شدن منطقه دامن خواهد زد و همه مسلمانان، یهودی‌ها و مسیحی‌ها از این اقدام متضرر خواهند شد.

اردوغان تصریح کرد: باید رژیم صهیونیستی را در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل جنایت‌هایی که در فلسطین مرتکب شده، محاکمه کرد.

وی با بیان انکه دستان آمریکا به خون فلسطینیان آغشته شده است، اظهار داشت که آمریکا بخشی از مشکل منطقه است.

رامی حمد الله نخست وزیر تشکیلات خودگردان نیز انتقال سفارت آمریکا به شهر قدس را اقدامی خصمانه خواند و گفت تا زمانی که این شهر آزاد نباشد، صلحی محقق نخواهد شد.

رامی حمد الله نخست وزیر تشکیلات خودگردان نیز انتقال سفارت آمریکا به شهر قدس را اقدامی خصمانه خواند و گفت تا زمانی که این شهر آزاد نباشد، صلحی محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: باید اقدامات قانونی علیه جنایت های رژیم صهیونیستی در بیت المقدس و علیه شهرک سازی اتخاذ شود.

نخست وزیر فلسطین افزود: اسرائیل را مسئول کامل تشدید خطرناک درگیری ها در غزه می دانیم.