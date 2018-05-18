به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول، با ارائه شش ابتکار و پیشنهاد عملی، از همه مسلمانان و دولت های اسلامی خواست با وحدت در عمل و همکاری و همراهی در ساختن منطقه ای قویتر و پایدارتر، و دوری از منازعات بیهوده و فرساینده، زمینه پایان اشغالگری را فراهم ساخته و منطقه پهناور خاورمیانه و آسیای غربی را یکبار دیگر به مکان همزیستی ادیان ابراهیمی تبدیل کنند.

حجت الاسلام روحانی شامگاه جمعه خطاب به سران کشورهای اسلامی شرکت کننده در این اجلاس فوق العاده، با تاکید بر اینکه صهیونیستهای جنایتکار در مقابل چشم اشکبار جهانیان؛ با پایمال کردن کرامت انسانی و تحقیر همه ارزشها، جامعه جهانی را به مبارزه طلبیده اند، اظهارداشت: اگر رژیم صهیونیستی در احاطه کشورهای توسعه یافته و مردم سالار قرار گیرد و با یک امت متحد مواجه باشد، هرگز نخواهد توانست چنین آسوده خاطر به جنایات خود ادامه دهد.

متن سخنرانی روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای اردوغان رییس محترم،

رئیسان محترم جمهور،

عالیجنابان،

خواهران و برادران،

در آغاز از برادر عزیزم؛ رئیس جمهور اردوغان بخاطر میزبانی این گردهمایی مهم در شرایط حساس کنونی سپاسگزاری میکنم.

برگزاری نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری اسلامی بلافاصله پس از برگزاری نشست فوق‌العاده کمیته فلسطینِ اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) در تهران در ۱۴ مه سال جاری، حاوی این پیام مهم است که امت اسلامی همانند ید واحده، در مقابله با بزرگ‌ترین تهدیدِ جهان اسلام یعنی اشغال سرزمین فلسطین توسط کیان صهیونیستی قد برافراشته‌است. صمیمانه امیدوارم که این نشست با بهره‌گیری از همفکری و توان کشورهای اسلامی بتواند منجر به اتخاذ راهکارهای عملی برای پایان بخشیدن به این بحران خطرناک و کمک فوری به ملت ستمدیده فلسطین به ویژه ساکنان مظلوم غزه شود.

امروز ما به سوگ آخرین پرده از جنایات هفتادساله نسلکشی بیگناهان در فلسطین نشستهایم. صهیونیستهای جنایتکار در مقابل چشم اشکبار جهانیان؛ با پایمال کردن کرامت انسانی و تحقیر همه ارزشها، جامعه جهانی را به مبارزه طلبیده اند. در حالی که صدها هزار بیگناه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محرومند، رژیم صهیونیستی، نظام آپارتاید و قوم گرای خود را به دروغ، دموکراسی معرفی کرده و افراطی گری مذهبی حاکم بر خود را سکولاریسم می‌نامد و اندوهبارتر آنکه برخی کشورهای غربی نیز، تجاوزهای اشغالگران را توجیه می‌کنند.

در این شرایط دولت ایالات متحده امریکا سفارت خود را به بیت المقدس منتقل کرد. این اقدام خودسرانه و خلاف مصوبات بین المللی، به رژیم جنایتکار صهیونیستی، چراغ سبز داد تا مرتکب کشتار وحشیانه دیگری شود. کاخ سفید نشان داد که از نابودی پایه ها و قواعد نظم بین الملل هیچ ابایی ندارد و با زور، به جنگ حق می‌رود. درست چند روز پیش از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، رئیس جمهور آمریکا ضربه دیگری را به امنیت بین المللی و اعتبار جامعه جهانی وارد کرد و از توافق هسته ای چندجانبه ای خارج شد که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده است. این اقدام در ادامه خروج یکجانبه از برخی دیگر از توافقات مهم بین المللی نشان داد که دولت جدید آمریکا چه تهدید خطرناکی برای نظام حقوقی جهانی و صلح و امنیت جهانی بشمار می‌آید.

اما در مقابل، مقاومت مردمی دوشنبه سیاه نشان داد؛ که نسل جدید و جوان فلسطین، به حقوق خود آگاه است؛ که قصد ندارد از آن دست بکشد یا بر سر آن معامله کند؛ که با پایمردی می‌توان چهره خشونت بار غاصبان را عریان کرد و لحظات پایداری مؤمنان در صدر اسلام را به جهانیان نمایاند. فلسطین نشان داد که شایسته آرامش و دستیابی به همه حقوق مشروع خویش است.

این ایستادگی بر حق و صبر بر مصایب، باردیگر جوانه های امید و استقامت را در دل همه دوستداران فلسطین شکوفا کرد. امروز جبهه مقاومت محدود به مردان و زنان فلسطینی نیست و شامل شمار روزافزون آزادی خواهانی در سراسر جهان است که وجدان بیدارشان از این همه ظلم و جنایت به خشم آمده است.

خانمها، آقایان؛

اکنون وقت آن فرا رسیده است که از خود بپرسیم چگونه می‌توان دشمن صهیونیستی را برای همیشه، از تعرض به کیان و ناموس امت اسلام بازداشت؟ اگر به جای تحریمِ تنها گروهِ پیروز در برابر دولت اشغالگر، همه یکصدا پیام مقاومت را تکرار می‌کردند؛ اگر صهیونیستها به جای اطمینان از سکوت برخی و زمزمه های ذلت بار برخی دیگر، در مقابل خود، یک منطقه قدرتمند می‌دیدند، آیا جرأت اینگونه وحشیگری ها را پیدا می‌کردند؟

اگر اسرائیل در احاطه کشورهای توسعه یافته و مردم سالار قرار گیرد و با یک امت متحد مواجه باشد هرگز نخواهد توانست چنین آسوده خاطر به جنایات خود ادامه دهد.

در این زمینه پیشنهادات و ابتکاراتی به شرح زیر قابل بیان است:

۱- درخواست از سازمان ملل متحد برای برگزاری یک نشست ویژه مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوع تصمیم غیرقانونی دولت آمریکا و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه باید پیشنهاد و پی‌گیری شود.

۲- تشکیل یک «گروه کارشناسی» متشکل از متخصصان حقوقی، سیاسی و اقتصادی ذیصلاح کشورهای عضو به منظور بررسی دقیق و تدوین راهکارهای مقابله با تصمیم غیرقانونی اخیر دولت آمریکا در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی.

۳- اتخاذ اقدامات سیاسی، اقتصادی و تجاری علیه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی. از دولت‌های مسلمان و ملت‌های آزادیخواه جهان می‌خواهیم در راستای کمک به ملت فلسطین و مقابله با تصمیم مخرب ترامپ، در مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری خود با دولت آمریکا تجدید نظر کرده و همچنین همه مناسبات خود را با رژیم غاصب صهیونیستی قطع نموده و کالاها و شرکت‌های صهیونیستی را تحریم کنند.

۴- ایجاد راهکارهای مناسب برای اقدام دسته جمعی در ارائه کمک های بشردوستانه به مردم فلسطین.

۵- زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی خطر جدی برای صلح و امنیت بین المللی به ویژه در منطقه غرب آسیا است. عاری شدن این منطقه از سلاح های هسته ای که بارها توسط ایران پیشنهاد شد، باید در اولویت اقدامات کشورهای اسلامی قرار گیرد.

۶- اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس در تقویم همه کشورهای اسلامی به عنوان روز حمایت مردم مسلمان و همه آزادگان جهان از مردم فلسطین. و اعتراض به جنایات اسرائیل و حامیانش؛ این میراث امام خمینی(ره) است که موثرترین روش مبارزه را بسیج امت اسلامی علیه صهیونیست ها معرفی نمود.

ما می‌توانیم با وحدت در عمل و همکاری و همراهی در ساختن منطقه ای قویتر و پایدارتر و دوری از منازعات بیهوده و فرساینده، زمینه ساز پایان اشغالگری باشیم و منطقه پهناورخاورمیانه و آسیای غربی را یکبار دیگر به مکان همزیستی ادیان ابراهیمی تبدیل کنیم.

در این مسیرِ عزت بخش که هدف آن حراست از کرامت انسانی است بی گمان یاری الهی را با خود خواهیم داشت که این وعده قطعی الهی است: ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم.