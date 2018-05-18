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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۲:۴۴

رئیس کلانتری ۱۷۱ تهران بزرگ:

۱۰۰ دست کله پاچه غیربهداشتی گلپایگان در جنوب تهران کشف شد

۱۰۰ دست کله پاچه غیربهداشتی گلپایگان در جنوب تهران کشف شد

ری- رئیس کلانتری ۱۷۱ تهران بزرگ از کشف ۱۰۰ دست کله پاچه غیربهداشتی گوسفندی و ۲ دست کله پاچه گاوی غیر بهداشتی که از شهرستان گلپایگان به تهران حمل می شد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد محمد رضا ملکوتی از کشف ۱۰۰ دست کله پاچه گوسفندی و ۲ دست کله گاوی غیر بهداشتی در جنوب تهران خبر داد و افزود: ماموران پلیس در پی کنترل تردد خودروهای عبوری در محدوده اتوبان «خلیج فارس» ، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.

وی اضافه کرد: ماموران بلافاصله به خودرو مشکوک ایست داده و آن را متوقف کرده و مشغول بازرسی از خودرو شدند.

رئیس کلانتری ۱۷۱ ادامه داد: در بازرسی انجام شده از این خودرو تعداد ۱۰۰ دست کله پاچه گوسفندی و ۲ دست کله گاوی فاقد هرگونه مجوز دامپزشکی کشف شد.

ملکوتی از تشکیل پرونده ای در همین رابطه و تحویل متهم به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: متهم ابتدا ارتکاب به هرگونه تخلفی را انکار کرده و می گفت نیسان یخچال دار وی خراب بوده و به همین علت با خودروی سواری کله پاچه ها را حمل کرده است.

وی گفت: ماموران انتظامی اقدام به انتقال متهم به کلانتری و بازجویی از وی کردند و سرانجام متهم به خرید دستی کله پاچه ها از چندین قصاب و افراد عادی در شهرستان گلپایگان و فروش آن به طباخی های تهران اعتراف کرد. 
 

کد مطلب 4300030

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