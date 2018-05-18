۱۰۰ دست کله پاچه غیربهداشتی گلپایگان در جنوب تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد محمد رضا ملکوتی از کشف ۱۰۰ دست کله پاچه گوسفندی و ۲ دست کله گاوی غیر بهداشتی در جنوب تهران خبر داد و افزود: ماموران پلیس در پی کنترل تردد خودروهای عبوری در محدوده اتوبان «خلیج فارس» ، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.

وی اضافه کرد: ماموران بلافاصله به خودرو مشکوک ایست داده و آن را متوقف کرده و مشغول بازرسی از خودرو شدند.

رئیس کلانتری ۱۷۱ ادامه داد: در بازرسی انجام شده از این خودرو تعداد ۱۰۰ دست کله پاچه گوسفندی و ۲ دست کله گاوی فاقد هرگونه مجوز دامپزشکی کشف شد.

ملکوتی از تشکیل پرونده ای در همین رابطه و تحویل متهم به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: متهم ابتدا ارتکاب به هرگونه تخلفی را انکار کرده و می گفت نیسان یخچال دار وی خراب بوده و به همین علت با خودروی سواری کله پاچه ها را حمل کرده است.

وی گفت: ماموران انتظامی اقدام به انتقال متهم به کلانتری و بازجویی از وی کردند و سرانجام متهم به خرید دستی کله پاچه ها از چندین قصاب و افراد عادی در شهرستان گلپایگان و فروش آن به طباخی های تهران اعتراف کرد.

