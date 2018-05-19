اسماعیل مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ۱۹ اردیبهشت‌ماه با همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی نظارت ویژه بر بازار توسط بازرسین آغازشده و طی ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی اظهار کرد: در کنار این طرح کالای اساسی موردنیاز گوشت قرمز و مرغ منجمد و برنج به وفور در بازار تأمین شده و مردم به‌راحتی می‌توانند اقلام موردنیاز خود را تهیه کنند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت زنجان گفت: با متخلفینی که اقدام به گران‌فروشی و کم‌فروشی بکنند برخورد شده و به تعزیرات حکومتی استان معرفی می‌شوند و همزمان با ماه مبارک رمضان نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان تشدید می‌شود.

مسلمی تأکید کرد: سازمان صنعت و معدن و اداره تعزیرات حکومتی استان زنجان با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، صادر نکردن فاکتور برخورد می‌کند و شهروندان زنجانی هم به‌محض مشاهده هرگونه تخلف با سازمان تماس حاصل کنند.

وی افزود: رسیدگی به شکایات شهروندان زنجانی در خصوص اقلام موردنیاز شیرینی، آجیل و غذا خوری ها توسط ناظرین و بازرسین انجام می‌شود و شهروندان زنجانی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف ازجمله گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و عدم صدور فاکتور و کم‌فروشی با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بابیان اینکه این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی است، گفت: سازمان صنعت و معدن استان زنجان نظارت ویژه از بازار را دارد و با اصنافی که تخلف کنند برخورد قانونی می‌کند.