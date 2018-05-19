به گزارش خبرگزاری مهر، آندرس اینیستا اعلام کرده قرار است به لیگ چین یا ژاپن برود و مطبوعات محلی این کشورها اما معتقدند او به احتمال زیاد راهی ویسل کوبه ژاپن خواهد شد.

تیم فوتبال ویسل کوبه متعلق به هیروشی میکیتانی، رئیس شرکت راکوتن است، شرکتی که اسپانسر لباس‎های بارسلونا است. اخیرا یکی از سخنگویان باشگاه ژاپنی به خبرگزاری «افه» گفته هنوز جزئیات دقیقی از مقصد این بازیکن مشخص نیست و البته احتمال پیوستنش به ژاپن را رد نکرده است.

همچنین سران باشگاه ژاپنی پیش از این و در تاریخ ۸ می گفته بودند که خوشحال می‏‌شوند اگر بتوانند ستاره اسپانیایی را به خدمت بگیرند. اخیرا هم «هوچی»، روزنامه ژاپنی، مدعی شده که پیشنهاد کوبه اینیستا را راضی کرده است و قرار است این بازیکن به زودی راهی آسیای شرقی شده تا قراردادش را امضا کند.

اگر ستاره اسپانیایی در نهایت کوبه را برای بازی کردن انتخاب کند به تیمی رفته که پیش از این بازیکن بزرگ دیگری هم از اسپانیا خریده است؛ لادروپ در سال ۱۹۹۶ بعد از ترک رئال مادرید راهی کوبه شد و بعد از یک فصل بازی در این تیم دوباره به آژاکس بازگشت.