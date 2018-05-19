آغاز توزیع سود سهام عدالت متاخران

جعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان توزیع سود سهام عدالت کارمندان دولت به عنوان آخرین گروه از مشمولان سود سهام خبر داد و گفت: سود سهام عدالت با کارمندان دولت تسویه شده است و بین اول تا پانزدهم اردیبهشت ماه تمام مبالغ به حساب آنها واریز گردیده است؛ البته ممکن است برخی بانکها با چند روز تاخیر، این سود را به حساب مشتریان واریز کرده باشند؛ اما کار واریز سود این گروه هم به پایان رسیده است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: به طور قطع و یقین، سود سهام عدالت آن دسته از افرادی که تا قبل از بهمن ماه سال ۹۶، شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت به ثبت رسانده‌اند، واریز شده است و همه افراد می‌توانند پرینت حساب خود را چک کرده و اگر مشکلی در این زمینه دارند، با سازمان خصوصی سازی در میان بگذارند تا پرونده آنها بررسی شود.

وی تصریح کرد: سامانه سهام عدالت برای نشان دادن سودهای واریزی هنوز به طور کامل به روزرسانی نشده است و بنابراین ممکن است که در سامانه برخی از افراد، سود مرحله اول فقط به ثبت رسیده باشد، اما کل سود به حساب آنها واریز شده است، پس ملاک سامانه سهام عدالت نبوده و باید پرینت حساب خود را چک کنند.

به گفته سبحانی، بر اساس بررسی‌های سازمان خصوصی‌سازی، هیچ موردی از ۴۰ میلیون نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت، که سود خود را دریافت نکرده باشد وجود ندارد، بنابراین اگر با دریافت پرینت حساب، باز هم سود به صورت کامل برای فردی واریز نشده است، می‌تواند با تماس با سامانه سهام عدالت موضوع خود را پیگیری نماید.

وی اظهار داشت: واریز سود سهام عدالت برای آن دسته از مشمولانی که با تاخیر شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده‌اند، به زودی آغاز می‌شود و البته این پرداختی‌ها به مرور انجام خواهد شد.