جمع آوری متکدیان در شهرستان دشتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان دشتی با بیان اینکه تکدی گری یکی از آسیب های اجتماعی است، اظهار داشت: حضور متکدیان در سطح شهر که معلول برخی از آسیب های اجتماعی است علاوه بر ارائه جلوه نامناسب به شهر آسیب های اجتماعی دیگری را نیز بدنبال دارد.

وی بر ضرورت جمع آوری متکدیان به عنوان یک معضل اجتماعی توسط دستگاه‌های متولی تاکید کرد و افزود: علاوه بر شهرداری همه دستگاه‌های متولی باید با تعامل و همکاری و به شکل مطلوب این موضوع را پیگیری و به طور موثر برای رفع این معضل در شهرستان اقدام کنند.

نادری درخصوص غنی سازی اوقات فراغت جوانان و خانواده ها نیز گفت: اوقات فراغت نقش تعیین کننده در تحکیم بنیان خانواده دارد و علاوه بر افزایش آرامش روحی و روانی خانواده، موجب تقویت حس مسئولیت پذیری و احترام متقابل افراد خانواده می‌شود.

وی با تاکید بر کیفیت بخشی به برنامه های طرح اوقات فراغت در سطح شهرستان یادآور شد: نوجوانان و جوانان سرمایه اجتماعی جامعه و آینده ساز میهن اسلامی هستند که می طلبد در طرح اوقات فراغت به کیفیت برنامه ها توجه و از موازی کاری پرهیز شود.

نادری همچنین خواستار توزیع عادلانه این برنامه ها در سطح شهرها و روستاها شد و گفت: برای افزایش بهره مندی دانش آموزان، جوانان و خانواده ها از طرح غنی سازی اوقات فراغت و برنامه های نشاط اجتماعی، پایگاههای اوقات فراغت و اجرای برنامه های نشاط اجتماعی به صورت عادلانه در شهرها و روستاها توزیع شود.