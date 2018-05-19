تکمیل ۶ پروژه عمرانی در سنندج نیاز به ۲۷ میلیاردتومان اعتبار دارد

به گزارش خبرنگارمهر، حشمت اله صیدی امروز شنبه در بازدید از تعدادی از طرح های عمرانی سطح شهر که جمعی از مسئولان استان و اعضای شورای شهر هم حضور داشتند، یکی از مهم ترین مشکلات سطح شهر را ترافیک خواند وگفت: می طلبد با ایجاد دسترسی های جدید در سطح شهر اقدام به رفع معضل ترافیک کرد.

وی بیان کرد: براساس نقشه طرح تفصیلی باید معابر و بلوارهای جدید به منظور کاهش و روانسازی ترافیک و همچنین ایمن سازی معابر احداث کرد.

وی با اشاره به اینکه پس از برنامه ریزی ها و مطالعات لازم انجام شده عملیات اجرایی طرح های عمرانی در سطح شهر آغاز شده است، اظهارداشت:

شهردار سنندج پروژه اتصال بلوار کردستان به بلوار ساحلی و احداث تقاطع غیرهمسطح توحید را از طرح های کلیدی شهر ذکر کرد و افزود: این پروژه نقش بسزایی در کاهش و هدایت ترافیک، تکمیل رینگ غربی شرقی داخل شهر و دسترسی آسان ساکنان شهرک دگایران پردیس به مرکز شهر دارد.

صیدی ادامه داد: احداث یک دهنه پل ۲۸ متری، احداث یک قوس شبدری و ۴ عدد رمپ، اجرای دیوار حائل ۵۴ متری از جمله اقدامات لازم در ارتباط با تکمیل و بهره برداری از این پروژه است.

وی از احداث دو بلوار در شهرک دگایران خبرداد و عنوان کرد: بلوار ۳۶ متری ورودی دگایران بطول ۹۰۰ متر در دو لاین رفت و برگشت هم اکنون در حال اجرا است که تا کنون ۷۰۰ متر از لاین رفت این پروژه اجرا شده است.

وی ادامه داد: پس از تکمیل این بلوار ورودی اصلی دگایران به عنوان یک طرفه و دسترسی محلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تردد اصلی به بلوار ۳۶ متری منتقل می شود.

شهردار سنندج با اشاره به اینکه احداث بلوار ۳۰ متری جهت اتصال دگایران به بلوار نظام مهندسی از دیگر طرح های عمرانی این نهاد است، گفت: طول این پروژه یک کیلومتر است و در دسترسی آسان ساکنان شهرک آب و فاضلاب و دسترسی مسکن مهر ۱۷۲۸ به بلوار نظام مهندسی تاثیر گذار است.

وی اضافه کرد: اتصال بلوار دانشجو به بلوار ذکریای رازی و احداث بلوار ۲۴ متری در سه راه تانکر سازی بهاران از دیگر پروژه های عمرانی سطح شهر است.

وی ادامه داد: اصلاح هندسی تقاطع مذکور بر اساس طرح تفصیلی سطح شهر، متناسب سازی شکل هندسی تقاطع با جریان بندی ترافیک، افزایش ایمنی، راحتی جریان ترافیک در کلیه جهت ها، مجزا بودن مسیرها و کاهش سطوح برخورد با جریان بندی صحیح ترافیک و تسهیل در حرکت های گردشی از مهم ترین اهداف احداث این پروژه است.

شهردار سنندج احداث بلوار ۳۰ متری ورودی ناحیه منفصل شهری ننله به طول بیش از ۲ کیلومتر و عرض ۳۰ متررا از دیگر پروژه های عمرانی سطح شهر خواند و اظهارداشت: این طرح به منظور روانسازی ترافیک، رفع نقاط حادثه خیز، سهولت دسترسی شهروندان به نواحی منفصل به شریان های اصلی شهر و افزایش ارتباط جاده ای سنندج و حومه در حال اجرا است.

صیدی بیان کرد: در هفته اخیر هم عملیات احداث فاز ۳ بلوار ۲۴ متری کمربندی آبیدر آغاز شده که در حال حاضر عملیات خاکبرداری این طرح در حال اجرا است.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این ۶ پروژه عمرانی را ۲۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبار تکمیل این پروژه ها از محل اعتبارات داخلی و استانی تامین خواهد شد.

وی بیان کرد: مطالعات لازم برای اجرای چندین پروژه عمرانی دیگر هم در حال اجرا است که پس از طی مراحل قانونی در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن ها هم آغاز خواهد شد.