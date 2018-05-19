اپل ۱۰ هزار فرصت شغلی تازه ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، به احتمال زیاد این دفتر تازه در منطقه رالی در ایالت کارولینای شمالی واقع خواهد بود. منطقه یادشده در نزدیکی دانشگاه دوک قرار دارد که تعدادی از مدیران ارشد اپل مدارک دانشگاهی خود را از آن اخذ کرده اند.

ظاهرا اپل برخی مشکلات مالیاتی مربوط به ایالت محل سرمایه گذاری تازه خود را برطرف کرده است. منابع نزدیک به این شرکت میزان سرمایه گذاری اپل در ایالت یادشده را حدود ۱.۵ میلیارد دلار براورد کرده اند. انتظار می رود اپل به طور رسمی در اوایل ماه آینده میلادی در این زمینه اطلاع رسانی کند.

میزان مشاغل تازه ای که به دنبال تاسیس این مرکز جدید توسط اپل به وجود می آید هنوز مشخص نیست. اما منابع مختلف این رقم را بین سه تا ده هزار فرصت شغلی برآورد کرده اند. فرماندار ایالت کارولینای شمالی در واکنش به اخبار منتشر شده در این زمینه گفته است: ما اخبار و اطلاعات مربوط به طرح های توسعه اقتصادی که هنوز نهایی نشده اند را به اشتراک نمی گذاریم.