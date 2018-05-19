کاهش نرخ ۲۳ ارز/ تداوم افت یورو و پوند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه) بدون تغییر نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۳۹۲ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۶ هزار و ۵۵۹ ریال و هر یورو نیز با ۲۳۵ ریال اُفت در مدت مشابه ۴۹ هزار و ۴۴۱ ریال ارزشگذاری شد.

بر این اساس هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۹۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۹۹ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۱۷۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۳۹ ریال، روپیه هند ۶۱۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۵۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۳۳۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۹۱۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۶۱۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۲۸۶ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۳۴۳ ریال، روبل روسیه ۶۷۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۵۴۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۸۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲هزار و ۶۶۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۸ هزار و ۴۱۶ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۹۲ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۹۲۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۸۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۰هزار و ۴۱۶ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۷۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۸۶۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۷۷۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۱۰۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۲ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزشگذاری شد.