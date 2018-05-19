کاراته کاهای قزوینی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری، مجیدحسن نیای دیلمی، علی اصغرآسیابری و امیررضامیرزایی در مرحله چهارم اردوی تیم ملی بزرگسالان شرکت می کنند.

مجیدحسن نیا در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم، امیر رضا میرزایی در وزن منهای ۶۷کیلوگرم، بهمن عسگری و علی اصغر آسیابری در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، نفراتی ملی پوش قزوینی هستند که از سوی سرمربی تیم ملی کاراته برای حضور در چهارمین مرحله اردوی تیم ملی فراخوانده شده اند.

اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته برای شرکت در لیگ های جهانی، پیکارهای آسیایی و قهرمانی جهان، تا ۴ خرداد ماه در مجموعه ورزشی انقلاب تهران ادامه دارد.



دومین رویداد پرش با اسب استان برگزار شد

در این رقابت ها آناهیتا خسروی با اسب شب بخیز از باشگاه مهرآریا در رده تشویقی مسیر را بدون خطا طی کرد.

مهرداد زاهدیان با اسب لردکریس از باشگاه ژاله، حسین حاجی محمدی با اسب بامداد از باشگاه البرز، عرفان بیات با اسب شب بخیز از باشگاه مهرآریا و محمدرضا معروفی با اسب ورسالیس از باشگاه البرز در رده مبتدی مسیر را بدون خطا طی کردند.

در رده نونهالان، آرمان طلائیان با اسب هرمس از باشگاه سروش و امیر عباس کاوه با اسب آتسز از باشگاه ژاله اول و دوم شدند.

در رده نوجوانان، سورن احسانی با اسب توکا از باشگاه مهرآریا، سارا عقیلی با اسب عارف از باشگاه البرز و علی محمد قنبری با اسب دارلتوزد از باشگاه رخش عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در رده سنی بزرگسالان هم محمد رضا معروفی با اسب دوناریو از باشگاه البرز، حسین احمدی با اسب فید اس از باشگاه مهرآریا و محمود محبوبی با اسب دانسی از باشگاه سروش اول تا سوم شدند.

این رقابت به میزبانی باشگاه سوارکاری البرز برگزار شد.



رقابت های چند جانبه تنیس روی میز قزوین برگزار شد

در پایان این رقابت ها یک روزه، تنیسورهای قزوینی، نظر آباد و زنجان با هم به رقابت پرداختند.

در پایان مهیار بهنام نژاد از قزوین و مسعود پور موسوی از نظر آباد مشترکا اول شدند و سوم مشترک هم به کیارش زین العابدینی و محمد رضا حسین پور از قزوین رسید.

خانه پینگ پنگ قزوین میزبان این رقابت ها بود.

فوتسالیست قزوینی به اردوی تیم ملی امید دعوت شد

امیرعباس رستمی از قزوین به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال المپیک فراخوانده شد.

مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال المپیک از ۳۰ اردیبهشت در مرکز ملی فوتبال شرکت می کند.

رستمی در تیم لوازم خانگی بهروز در لیگ دو بزرگسالان کشور فعالیت می کند.

تیم فوتسال المپیک ایران خود را برای حضور در مسابقات المپیک نوجوانان آرژانتین آماده می کند.



بانوی قزوینی سرپرست تیم ملی کشتی بانوان شد

مه سیما بابایی بعنوان از قزوین به عنوان سرپرست نخستین اردوی تیم ملی کشتی بانوان در این اردو شرکت می کند.

اردوی تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان روزهای ۳۰ اردیبهشت تا ۸ خردادماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.