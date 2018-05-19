آمریکا از این‌ پس بر شمال‌ شرق سوریه متمرکز خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه میگویند آمریکا قرار است تمرکز خود را از شمالغرب سوریه برداشته و بهجای آن تمامی تلاش خود را صرف بازسازی مناطق شمالشرقی کند که از وجود داعش پاکسازی شدهاند.
بهاینترتیب، قرار است دهها میلیون دلار کمک مالی که پیشتر به نواحی شمالغربی اختصاص یافته بود، قطع و همه پروژهها از جمله مبارزه با گروههای افراطی، حمایت از جامعه و رسانه مستقل و تقویت آموزش در نواحی شمالشرقی متمرکز شود.
البته، ادعا میشود که این طرح شامل قطع کمکهای بشردوستانه در استان ادلب واقع در شمالغرب سوریه نمیشود.
به گفته یک منبع وابسته به وزارت خارجه آمریکا، این اقدام با هدف انتقال منابع کمکی به مناطقی که بیشتر تحت کنترل آمریکا است، انجام میشود.
گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه میلادی مارس، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار منابع مالی اختصاص داده شده به بازسازی سوریه را درراستای ارزیابی مجدد نقش ادعایی واشنگتن در حل بحران سوریه، بلوکه کرد.
انتظار میرود روند قطع منابع مالی آمریکا در شمال غرب سوریه، طی چند ماه آینده اجرا شود.
از جمله دلایل ادعایی اتخاذ این تصمیم، برقراری ثبات در مناطق آزاد شده شمال شرق عنوان میشود تا راهی باشد برای ممانعت از سقوط مجدد آنها به دست داعش.
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