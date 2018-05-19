خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: با پایان یافتن رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تا مرحله یک هشتم نهایی، غرب و شرق آسیا بهترین های خود را شناخت تا ادامه این رقابتها بعد از اتمام بیست و یکمین دوره مسابقات جام جهانی پیگیری شود. دو تیم قطری الدحیل و السد به همراه دو تیم ایرانی استقلال و پرسپولیس از غرب آسیا جمع چهار تیم برتر غرب آسیا را تشکیل می دهند و از منطقه شرق آسیا نیز چهار تیم چونبوک موتورز، تیانجین، سوون سامسونگ و کاشیما آنتلرز راهی مرحله بعدی مسابقات شدند.

بی تردید الدحیل قطر بهترین نتایج را تا این مرحله از بازی ها به دست آورد. این تیم تنها تیم آسیایی بود که همه بازی هایش را با پیروزی پشت سرگذاشت تا با صد در صد امتیازات ممکن به جمع ۸ تیم برتر آسیا راه یابد. چونبوک موتورز تنها تیم بعد از الدحیل بود که بدون شکست به این مرحله از مسابقات رسید و به جز این دو تیم سایر تیم ها لااقل یکبار طعم شکست را چشیدند.

* ضعیف ترین تیم مسابقات

در مقابل الدحیل که با اختلاف بهترین تیم مسابقات بود، الوصل امارات در نقطه مقابل این تیم قرار گرفت. الوصل با ۶ شکست در ۶ مسابقه و بدون کسب امتیاز به کار خود در این مسابقات پایان داده بود. الوصل تنها تیم آسیایی بود که بدون گرفتن امتیاز این مسابقات را ترک کرد.

تراکتورسازی تبریز بعد از الوصل دومین تیم ضعیف مسابقات بود که با ۴ شکست و دو مساوی و کسب تنها دو امتیاز این مسابقات را ترک کرد. همچنین تراکتورسازان با زدن تنها ۲ گل دومین خط حمله ضعیف این دوره از مسابقات را هم به خود اختصاص دادند. ضعیف ترین خط حمله مسابقات به تیم «کیتچی» هنگ کنگ تعلق می گیرد که در طول مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تنها یک بار به گل رسید.

* الهلال مالک ترین تیم آسیایی

گرچه الهلال در بعد نتیجه گیری عملکرد ضعیفی داشت و نایب قهرمان دوره قبل مسابقات حتی موفق به صعود از گروه مقدماتی هم نشد، اما این تیم مالکانه ترین بازی را در شرق و غرب آسیا ارائه داد تا با متوسط ۶۳درصد مالکیت در هر بازی مالکانه ترین بازیهای ممکن را انجام داده باشد. کاشیوا ریسل ژاپن دومین تیم بعد از الهلال بود که با متوسط ۶۰درصد مالکیت در هر بازی دومین تیم مالک این مسابقات بود.

* استقلال و السد رکورددار آفساید

دو تیم استقلال و السد که در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات حضور دارند هر یک با ۲۷ بار گرفتار شدن در تله آفساید رکورددار گرفتار شد در آفساید در بین تیم های حاضر در این مسابقات هستند. نکته جالب این است که تراکتورسازی که ۲ بازی کمتر از این دو تیم داشته و تنها در مرحله گروهی مسابقات حضور داشته با ۲۴ بار گرفتار شدن در آفساید بعد از استقلال و السد در رده بعدی قرار می گیرد.

* استقلال و پرسپولیس بهترین خط دفاعی

عنوان بهترین خط دفاعی را باید به دو تیم استقلال و پرسپولیس اختصاص داد. این دو تیم با خوردن تنها ۷ گل در ۸ بازی به صورت مشترک عنوان بهترین خط دفاعی آسیا را به خود اختصاص می‌دهند. الهلال نیز در این مسابقات ۷ بار از حریفان خود گل خورد اما تیم عربستانی این تعداد گل را در ۶ بازی تحمل کرد در حالی که سرخابی‌های تهران در ۸ بازی ۷ گل خوردند تا بهترین خط دفاعی عملا در اختیار این دو تیم باشد.

* بیرانوند و پرسپولیس بیشترین کلین شت

گرچه عملکرد علیرضا بیرانوند در چارچوب دروازه پرسپولیس با انتقاداتی مواجه بود، اما وی با ۵ کلین شیت رکورددار ثبت کلین شیت در این رقابتها است. بعد از پرسپولیس دو تیم سوون سامسونگ و چونبوک موتورز با ۴ کلین شیت بیشترین تعداد کلین شیت را در این مسابقات دارند.

* استقلال پرخطاترین تیم مسابقات

شاگردان شفر در جریان ۸ بازی ۱۴۸ بار روی بازیکنان تیم مقابل مرتکب خطا شدند تا رکورد خطا را به نام خود خود ثبت کنند. سوون سامسونگ با ۱۴۵ خطا و پرسپولیس با ۱۲۸ خطا در رده‌های بعدی تیم های پر خطا در این مسابقات قرار دارند.

* العین خشن ترین تیم آسیا

تیم سرشناس اماراتی العین با دریافت ۱۹ کارت زرد ۳ کارت قرمز خشن ترین تیم این مسابقات بود. این تیم تنها تیمی بود که ۲ بار بازیکنانش با کارت قرمز داور مواجه شدند. الجزیره تنها تیمی است در دریافت کارت زرد از العین پیش است. بازیکنان الجزیره ۲۰ بار کارت زرد داوران جریمه شدن اما از آنجایی که کارت قرمزی نداشتند باید العین را در جرایم انضباطی جلوتر از این تیم دانست.

* بهترین گلزنان آسیا

یوسف العربی مهاجم سرشناس الدحیل به همراه بغداد بونجاح مهاجم الجزایری تیم السد با ۹ گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ آسیا حضور دارند و بعد از آنها مامه تیام از استقلال و ریکاردو گولرت از گوانژو با ۷ گل زده در رده های بعدی قرار دارند.

یوسف العربی بهترین مهاجم آسیا

یوسف العربی در یکی از دیدارهای تیمش حضور نداشت و ۹ گل را در ۷ مسابقه به ثمر رسانده است. وی در ۷ مسابقه جمعا ۶۰۹ دقیقه در میدان حضور داشته و به ازای هر ۶۸ دقیقه حضور در میدان یک گل به ثمر رسانده است. این بازیکن ۳ بار هم پاس گل داده تا در مجموع بهترین و به صرفه ترین مهاجم آسیا باشد.

مامه تیام مهاجم سنگالی استقلال که بسیاری او را پدیده این مسابقات می‌دانند در حالی ۷ بار برای این تیم در لیگ قهرمانان آسیا گل زده است که ۴۵۱ دقیقه برای این تیم در این تورنمنت بازی کرده است. تیام با متوسط هر ۶۵ دقیقه یک گل برای استقلال یکی از شانس های آقای گلی آسیا در این فصل است. البته منوط به این که از جمع آبی ها جدا نشود.