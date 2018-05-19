گذر سیاوش از آتش بر روی دیوار دانشگاه پیام نور قزوین

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - مرضیه اردکانی: تهیه پایان نامه از آخرین مراحل فعالیت دانشجویان است که بیانگر میزان مهارت و استعداد و آموخته های آنان است و دانشجو با ارائه پایان نامه، میزان آمادگی خود را برای فعالیت شغلی آینده خود اعلام می کند.

متاسفانه در این میان، تعداد زیادی پایان نامه خاک خورده در انتظار صنعتی شدن و به اجرا درآمدن، به فراموشی سپرده می شوند.



در میان تولید انبوهی از پایان نامه ها در رشته های مختلف، ارائه یک پایان نامه هنری در قالب خلق تصویری از یکی از داستان های شاهنامه بر روی یک دیوار با طرحی بسیار چشم نواز، اتفاقی شیرین بود که برای اولین بار در قزوین صورت گرفت.

صدف لطفی راد و نفیسه کتیرایی دو دانشجوی رشته کتابت و نگارگری دانشگاه پیام نور قزوین هستند که با تکاپوی زیبای هنری خود، پایان نامه ماندگاری از اثر فاخر شاهنامه خلق کردند و این هنر اصیل ایرانی را که تلفیقی از خوشنویسی و نقاشی است؛ به نمایش گذاشتند و پایان نامه خود را بر روی یکی از دیوارهای دانشگاه خود ماندگار کردند.

سید محسن حاج سید جوادی عضو هیئت علمی گروه هنری و معماری دانشگاه پیام نور قزوین و استاد راهنمای این دو دانشجو که پیشنهاد این پایان نامه را داده و با درایت آغازگر این حرکت هنری در قزوین شده در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: به منظور پاسداشت شاهنامه و اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی و به نمایش گذاشتن داستانی از شاهنامه با عنوان گذر سیاوش از آتش، این ایده را به دو دانشجوی کتابت و نگارگری این دانشگاه برای ارائه پایان نامه، پیشنهاد کردم.

وی اضافه کرد: شاهنامه شاخص ترین اثر ادبی و هنری و یک اثر فاخر است و ما شاهنامه را یک منبع موثق میدانیم که فلسفه، تاریخ، سیاست و مسائل اجتماعی را در دل خود دارد و یک سروده تصویری است که می توانیم از روی آن تصویر سازی کنیم.

حاج سید جوادی بیان کرد: سایر دانشگاه های ما در قزوین، رشته های هنری ندارند. اجرای این طرح برای اولین بار در قزوین باعث می شود تا جوانان ما با رشته های هنری اصیل ایرانی آشنا شوند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از بها ندادن به دانشجویان هنر در قزوین تصریح کرد: تصمیم داریم این حرکت را توسط دانشجویان دیگر ادامه دهیم و حالا که رشته های هنری دیده نمی شوند و فعالیت های اینگونه مورد تشویق قرار نمی گیرند، ما باید برای خودمان احترام قائل شویم و با این حرکت ها، عموم مردم را با زیبایی و ارزش این رشته ها آشنا کنیم زیرا رشته های هنری برخلاف سایر رشته ها عمر مفید ندارد و تمام رده های سنی می توانند در صورت علاقه و توان به آن بپردازند.



دکتر حاج سید جوادی که عضو کمیسیون فرهنگ و هنر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین است، تاکید می کند: با توجه به این که قزوین پایتخت خوشنویسی با یک پیشینه قوی در زمینه های فرهنگی و هنری است انتظار داریم از رشته های هنری اصیل استقبال بیشتری شده و از پتانسیل و ظرفیت بالای هنرجویان استفاده بیشتری شود.

صدف لطفی راد با مدرک کارشناسی مدیریت دولتی که کتابت و نگارگری را به عنوان رشته دوم خود برگزیده است در ارتباط با این طرحی که به اجرا درآورده می گوید : مهم ترین انگیزه ما معرفی رشته کتابت و نگارگری و ارائه زیبایی های آن بود، زیرا متاسفانه رشته های اصیل هنری در قزوین ناشناخته مانده و حتی دانشجوهای دانشگاه ما هم که در آن در حال تحصیل هستیم؛ با این رشته آشنایی ندارند.

این دانشجو به خبرنگار مهر می گوید: اجرای این طرح سه ماه زمان برده و تمام کار از صفر، از جمله سمباده زدن و بتونه کاری و رنگ زیرساز را ما دو نفری انجام دادیم و با این کار توانایی خانم ها را برای این قبیل کارها جا انداختیم.

وی اضافه می کند: این سبک معمولا با رنگ روغن بر روی بوم انجام می شود و چون رنگ روغن دیر خشک می شود، کار برای ادغام رنگ ها راحت تر انجام می شود. اما ما مجبور بودیم با رنگ های اکریلیک کار کنیم که خیلی سریع خشک شده و کنترل رنگ ها را سخت می کرد. ضمن این که استفاده از قلم «سه صفر» که بسیار نازک و ظریف است؛ برای تمام جزئیات نقاشی، سختی زیادی داشت اما عشق و علاقه باعث شد تا این هنر را به نمایش بگذاریم و برای اولین بار در قزوین این نوع پایان نامه را ارائه دهیم.

صدف لطفی راد تاکید می کند: برای این که این طرح ها در شهر هم اجرا شود باید ابتدا فرهنگ نگهداری مردم و فرهنگ آسیب نرساندن به این قبیل کارها بیشتر شود.

نفیسه کتیرایی دارای مدرک کاردانی کامپیوتر و دانشجوی کتابت و نگارگری دانشگاه پیام نور قزوین و اهل کرج هم به خبرنگار مهر می گوید: این کار با تمام سختی هایی که به همراه داشت اما لذت های خودش را به ما داد. معمولا پایان نامه های این رشته بر روی مقوا انجام می شود ولی با پیشنهاد استاد راهنما ما طرح نقاشی گذر سیاوش از آتش در کنار طرح خوشنویسی این اشعار را بر روی یکی از دیوارهای اصلی دانشگاه انتخاب کردیم و معتقدیم این اقدام ها باعث می شود تا دید مردم به هنر تغییر کند.

وی اضافه می کند: برخلاف تصور عموم که گمان می کنند رشته های هنری برای افرادی است که توان درس خواندن ندارند باید بگوییم که این رشته ها علاوه بر امتحانات تئوری، امتحانات سخت عملی هم دارد اما مهم ترین دغدغه ما بها ندادن به این رشته ها و اطمینان نداشتن از آینده شغلی است در حالی که رشته هایی مانند کتابت و نگارگری از ارکان اصلی هنرهای سنتی ایران به حساب می آید و شناخته شدن آن کمک شایانی به شناخت هنر و تمدن ایرانی و اسلامی می کند که باید برای حفظ آن از علاقه و ظرفیت دانشجویان و دانش آموخته های این رشته کمک گرفته شود.

وی اظهارداشت: این رشته شامل گرایش خوشنویسی و نگارگری و گرایش مینیاتوری و نقاشی قهوه خانه ای و یا خیالی نگاری است که می تواند فرهنگ بومی و ملی را هم حفظ کند.

فاطمه صالحی استاد پژوهش هنر که در کنار این دانشجویان در اجرای این طرح کمک کرده است؛ گفت: اجرای این طرح بر روی دیوار که سبک متفاوتی از سایر نقاشی هاست؛ گام مثبتی برای ارائه توانایی دانشجویان هنر و معرفی این رشته ها بود.

وی می گوید: همچنین این نقاشی که از شاهنامه انتخاب شده باعث آشنایی بیشتر مردم با قصه های شاهنامه می شود و به نظر من این دانشجویان با حمایت دانشگاه می توانند بیشتر معرفی شوند و با پتانسیل بالایی که دارند در حفظ هنرهای اصیل ایرانی به ویژه در شهر هنر پرور و فرهنگی قزوین به خدمت گرفته شوند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای این که این روند ادامه داشته باشد و نهادینه شود باید دانشگاه حمایت از این دانشجویان هنر را جدی بگیرد البته مهم ترین مشکل این دانشجویان، انتخاب شغل در آینده است که به علت مهجور بودن رشته های هنری در قزوین، هیچ تضمینی برای آنها وجود ندارد.

متاسفانه شهر قزوین با توجه به پیشینه و قدمتی که دارد؛ در حال حاضر با رشته های هنری و اصیل و سنتی دانشگاهی بیگانه است و اکثر دانشگاه های قزوین رشته های هنری ندارند. بالا بردن کیفیت رشته هایی مانند هنر کتابت و نگارگری و رونق این قبیل رشته ها می تواند در اشاعه فرهنگ معنوی و انتقال مفاهیم هنری و ملی و مذهبی و همچنین تربیت هنرمندان و کارشناسان آگاه در جهت حفظ میراث های فرهنگی کمک شایانی کند.

در این میان دانشگاه پیام نور قزوین تصمیم دارد با نصب شیشه بر روی این طرح از آن حفاظت و این کار دانشجویان خود را ثبت و ضبط کند.

در شرایطی که پایان نامه های دانشجویی کاربردی جز آرشیو شدن در کتابخانه ها ندارد و نمی تواند گره ای از مشکلات جامعه امروزی حل کند اجرای این پایان نامه که با رویکرد کاربردی و مهارتی تهیه شده و به اجرا درآمده حرکت ارزشمندی است که می تواند الگویی برای سایر دانشگاه ها و دانشجویان شود تا بدانیم در عصر کنونی باید خروجی دانشگاه ها در زندگی روزمره ما متصل شده و در خدمت صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری و توسعه و عمران شهرها و روستاهای کشور باشد.

باشد تا در دیگر دانشگاه ها نیز با توجه به نوع رشته ها و ظرفیت دانشجویان پایان نامه هایی مورد پذیرش قرار گیرد که از نوشته های بی نتیجه و کپی برداری و سیاه های قطور و کتاب هایی که فقط در کتابخانه ها خاک می خورد و هیچ دستاوردی از توان و مهارت علمی و تخصصی دانشجو ندارد خارج شده و کاربردی هرچند ناچیز در زندگی ما داشته باشد.