سریال «پشت کنکوری ها» را در یک قسمت ۹۰ دقیقه ای ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، سومین قسمت از برنامه تلویزیونی «سی سریال» به تهیه کنندگی حسین مروی به سریال «پشت کنکوری ها» به کارگردانی پریسا بخت‌آور اختصاص یافته است.

«پشت کنکوری‌ها» به کارگردانی پریسا بخت‌آور، نویسندگی محمدرضا فاضلی و بازنویسی اصغر فرهادی برای ماه رمضان سال ۸۱ تولید و پخش شده است.

در این مجموعه رضا داوودنژاد، برزو ارجمند، رامین ناصر نصیر، علی عباس صادقی، محمدرضا رضایی، سیما گرجستانی، محمدرضا نوروز، محسن قاضی مرادی، رضا بنفشه‌خواه و مریم امیرجلالی به ایفای نقش پرداختند.

در برنامه «سی سریال» روز شنبه مجموعه «پشت کنکوری ها» در یک قسمت پخش و تحلیل های سریال در قالب نریشن توسط علیرضا حائری، محجوبه سادات مرتضوی و مینا کیکانی خوانده می شود.

«سی سریال» در مدت زمان ۹۰ دقیقه کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است و عصرهای ماه مبارک رمضان هر روز ساعت ۱۷ پخش می شود.