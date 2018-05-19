به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای درخصوص توافق هسته ای ایران، تاکید کرد که اتحادیه اروپا تدابیری را برای حفظ توافق هسته ای اندیشیده است.



موگرینی همچنین در این بیانیه آورده است: اتحادیه اروپا پایبند به تعهدات خود در توافق هسته ای با ایران بوده و گامهایی در جهت حفظ آن برداشته که همین نشان از اهمیت این توافق دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه در کنار «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا تدابیر احتمالی برای حفظ توافق هسته ای توام با حفظ منافع اروپا را به کمیسرها ارائه داده اند، افزود: این تدابیر در نشست صوفیه در اختیار سران اتحادیه اروپا نیز قرار گرفت که مورد استقبال آنها واقع شد.



موگرینی همچنین از برگزاری نشست های مختلف در سطح کارشناسی خبر داد و گفت: هدف از برگزاری نشست های فشرده دستیابی به راهکارهای سیاسی برای حفظ توافق هسته ای ایران است.