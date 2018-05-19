به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همانگونه که در قرن سیزدهم، اختراع قطب نما، باعث ایجاد انقلاب بازرگانی در جهان شد، در عصر حاضر نیز سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای هستند که چنین نقش راهبردی را در زندگی انسان پیدا کرده اند.

وی گفت: بازار صنعت اطلاعات مکانی در جهان حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در آمد داشته که بیش از ۴۰ درصد از آن مربوط به سامانه های تعیین موقعیت مکانی و خدمات مبتنی بر آن است. بازار پایین دستی این حوزه (ساخت گیرنده و خدمات کاربردی) نیز با حجم بازاری حدود ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، بعد از خدمات مخابرات ماهواره ای، بزرگترین حوزه خدماتی صنعت فضایی در دنیا است.

رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ازای هر نفر، یک گیرنده ناوبری در دنیا وجود داشته باشد. این موضوع ضرورت ورود فعالانه به حوزه ناوبری ماهواره ای را روشن می سازد.

وی با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش صنعت فضایی و توسعه خدمات فضاپایه در کشور، از اهداف اصلی سازمان فضایی ایران است، خاطرنشان کرد: با توجه به بازار بزرگ خدمات مکان مبنا، حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارها در این حوزه نیز در اولویت برنامه های سازمان فضایی ایران قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه امروزه نقش خدمات فضاپایه در جامعه پررنگ تر شده و بازار مناسبی در این حوزه شکل گرفته است، افزود: سازمان فضایی ایران نیز در تلاش است تا با تقویت بخش خصوصی، زنجیره ارزش حوزه فضایی را در کشور تکمیل کرده و با ارائه خدمات در تمام حوزه ها، در گام اول سهم این بخش را در اقتصاد و بازار ملی پررنگ تر کند.

وی گفت: همچنین در گام بعدی، سازمان فضایی ایران درنظر دارد به کسب سهم از بازارهای بین المللی بپردازد و با صدور گواهی تایید محصولات فناورانه، به صادرات و محصولات تولید شده در بخش خصوصی کمک کند. به همین منظور نسبت به تشکیل کمیته ای برای بررسی زیست بوم حوزه ناوبری با حضور نقش آفرینان این صنعت در سازمان فضایی ایران اقدام شد.

براری تضریح کرد: به منظور شناخت ظرفیت های کشور در این حوزه، بازدیدی از یکی دیگر از شرکت های فناور در عرصه طراحی و تولید سیستم های موقعیت یابی داشتم که خدمات شایانی را به حوزه فضایی کشور ارائه کرده است. این رویکرد را نیز در هفته های پیش رو، به منظور شناخت بهتر وضعیت موجود و برنامه ریزی برای توسعه آتی ادامه خواهیم داد.