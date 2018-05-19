مسمومیت ۵۴ نفر براثر مصرف قارچ سمی در استان کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، فرزام بیدارپور با اعلام این خبر گفت: لازم است هم استانی های عزیزمان در مصرف قارچ های کوهی احتیاط را به عمل آورند چرا که شناسایی و تشخیص قارچ خوراکی از قارچ سمی بسیار مشکل و فقط افراد متخصص و با تجربه می توانند قارچ ها را از هم تشخیص دهند

وی عنوان کرد: با ویژگی های ظاهری، بو و رنگ قارچ نمی توان با قاطعیت سمی و غیر سمی بودن آن را تشخیص و کوچک ترین اشتباه ممکن است منجر به مرگ یا آسیب های جدی به کبد و دیگر اعضای بدن شود.

وی اظهارداشت: در چند روز اخیر ۵۴ کردستانی به دلیل مصرف قارچ سمی مسموم شده اند که بیشترین آمار افراد مسموم شده بر اثر مصرف قارچ سمی به ترتیب مربوط به شهرستان کامیاران، سنندج، دیواندره و دهگلان بوده و خوشبختانه مورد فوتی گزارش نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از ۵۴ نفر افراد مسوم شده، ۲۸ نفر در بیمارستان بستری که حال دو نفر از انان نسبتا نامناسب و بقیه افراد به‌صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.

گفتنی است، که هر ساله در فصل بهار بیشترین آمار مسمومیت در اثر مصرف قارچ سمی ثبت و گزارش می شود.