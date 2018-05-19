تولید گوشی جدید شیوآمی با قابلیت شارژ بی سیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این گوشی که Mi ۸ نام دارد، جایگزینی برای Mi ۶ محسوب شده و یکی از مهم ترین ویژگی های آن بهره مندی از حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایشگر است.

از جمله دیگر امکانات این گوشی جدید می توان به قابلیت شناسایی چهره کاربران برای بازگشایی قفل نمایشگر، استفاده از پردازنده اسنپ دراگون ۸۴۵، ۸ گیگابایت رم، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری با قابلیت شارژ بی سیم اشاره کرد.

شیوامی خود با انتشار ویدئویی در اینترنت توضیحات مختصری را در مورد این گوشی ارائه کرده است. البته در این ویدئو رابط کاربری این گوشی قابل مشاهده نیست و بیشتر بر روی وجود اسکنر اثر انگشت آن در زیر نمایشگر تاکید شده است.