ایران و اروپا باید از فواید برجام منتفع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، «میگل آریاس کانیته» کمیسیونر انرژی اروپا در نشست خبری مشترک با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برای اتحادیه اروپا توافق نامه هسته‌ای با ایران از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که این توافق هم برای صلح منطقه و هم برای صلح جهانی حائز اهمیت است.

وی گفت: ما به صورت همه جانبه اعلام می‌کنیم همانطور که در نشست چند روز گذشته رهبران اتحادیه اروپا در بلغارستان مطرح شد همه اعضای شرکت کننده در آن نشست حمایت کامل خود را در خصوص ادامه برجام اعلام کردند.

کانیته با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیری در روند ادامه اجرای برجام نخواهد داشت، تصریح کرد: ما همچنان می خواهیم با ادامه روند اجرایی شدن برجام همکاری های اقتصادی خود را با ایران ادامه دهیم و معتقدیم منافع اقتصادی برجام هم برای ما و هم برای ملت ایران خواهد بود و به همین دلیل است که کمیسیون انرژی اروپا ساختارهایی را برای تسهیل دستیابی به این اهداف برنامه ریزی کرده است.

کمیسیونر انرژی اروپا افزود: همانطور که آقای صالحی هم اشاره کردند ما قانون مرتبط با سال ۱۹۹۶ را مجددا احیا خواهیم کرد و بر اساس شرایط کنونی بار دیگر آن را فعال خواهیم کرد. این قانون به ما اجازه خواهد داد که شرکت های اروپایی که از جانب آمریکا ممکن است تحریم شوند را حمایت کنیم.

وی اضافه کرد: ما به عنوان اتحادیه اروپا تلاش می کنیم تحریم ها و یا فشارهایی که از جانب آمریکا علیه شرکت های اروپایی وضع می شود را خنثی کنیم. هدف ما این است که همکاری های اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا را از طریق کانال های قانونی تنظیم و پیگیری کنیم. برای رسیدن به این هدف لازم است که بدانیم بر اساس چه شرایطی اقدامات لازم را اجرایی کنیم.

کانیته گفت: کمیسیون انرژی اروپا تمهیدات لازم را جهت تبادلات بانکی با ایران در نظر گرفته و در این زمینه این نکته را هم اشاره کنم که کمیسیون مربوطه یکی از بخش هایی است که تمام تلاش خود را از جانب اتحادیه اروپا برای اجرای بهتر و همه جانبه برجام انجام می دهد. این تلاش ها شامل ادامه همکاری های هسته ای با ایران هم خواهد بود.

کمیسیونر انرژی اروپا اظهار کرد: یکی از مصادیق همکاری اتحادیه اروپا با ایران در حوزه هسته ای بحث مرکز ایمنی هسته ای ایران است. ما همه همکاری های خود را با ایران در چارچوب قوانین بین المللی انجام می دهیم زیرا می‌دانیم ایران پایبند به موازین و مفاد توافق نامه ها با آژانس بین المللی انرژی هسته ای بوده است.

وی ادامه داد: ما می توانیم با ایران در زمینه انرژی، سمینارهای مشترکی را برگزار کنیم و ما با توجه به بازخوردهای مثبتی که از انجام تعهدات ایران در قبال برجام داشتیم تلاش خواهیم کرد تعهدات خود را در قبال ایران به درستی انجام دهیم و برای همین به دوستان ایرانی خودمان پایبندی اروپا به تعهداتش را اعلام می کنیم.

کانیته در پایان تصریح کرد: بار دیگر اعلام می کنیم اتحادیه اروپا در برابر فشارها و خواسته های آمریکا از اروپا در خصوص برجام خواهد ایستاد.