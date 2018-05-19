آموزش و پرورش به ۳۰هزار ردیف استخدامی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حمید رضا حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت چندین هزار نیرویی که آموزش و پرورش در سال جاری جذب می‌کند، در حالی که استخدام در لایحه خدمات کشوری منع شده است، چه خواهد شد، توضیح داد: در این لایحه استخدام ممنوع نشده است بلکه طبق آن استخدام‌ها باید به گونه‌ای باشد که هر سال تعداد کارکنان دولت کاهش پیدا کند، درواقع اگر در وزارتخانه آموزش و پرورش ۲۵ هزار نفر نیرو گرفته می‌شود باید ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر نیز بازنشسته شوند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خبرها از استخدام ۱۵هزار نفر طی سال جاری در آموزش و پرورش آمده است اما این وزارتخانه درخواست جذب ۲۵ هزار نیرو را از طریق آزمون دارد هرچند شخصا معتقدم این تعداد باید ۳۰هزار نفر باشد اما علی‌ای‌حال امیدواریم سازمان امور اداری و استخدامی با استخدام این تعداد معلم در آموزش و پرورش موافقت کند.

وی همچنین برای جبران هرچه سریع‌تر کسری نیرو در آموزش و پرورش پیشنهاد داد: دانشجویانی که ۲ سال نخست دوره دانشجویی خود را در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی پشت سر گذاشته اند مشغول به کار شده و دوره‌های تحصیلی را به موازات تدریس در کلاس درس ادامه دهند.

حاجی بابایی با اعتقاد به اینکه نظام تربیت معلم باید همچون نظام علوم پزشکی باشد و دانشجویان همزمان با تحصیل کار عملی انجام دهند، گفت: اجرای چنین تفکری منجر به تربیت معلمانی زبده و کار بلد خواهد شد.

وی همچنین راهکار ضرب‌الاجلی دیگر برای فائق آمدن بر چالش کمبود معلم در مهرماه سال جاری را اضافه کاری معلمان حق‌التدریس عنوان کرد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس همچنین درخصوص دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش و دلایل خالی ماندن عمده صندلی‌های دانشگاه فرهنگیان، توضیح داد: دانشگاه فرهنگیان تنها از ۲۰درصد ظرفیت خود استفاده می‌کند چراکه مسئولان در چند سال اخیر اعتقادی به جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان نداشتند.

وی اعتقاد به خصوصی‌سازی را دلیل دیگر عدم استفاده از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و افزود: مسئولان همچنین با استناد به ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان راه را انحرافی رفته‌اند، این ماده می‌گوید؛ می‌توان در مواقع استثنایی از طریق آزمون و طروق دیگری به غیر این دانشگاه نیرو جذب کرد اما آن‌ها این ماده را بیش از حد تعمیم داده‌اند تا جایی که دانشگاه فرهنگیان خالی مانده است.

حاجی بابایی معتقد است از طریق جذب اساتید حق‌التدریسان، استخدام فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های تربیتی سراسر کشور و معلمان دارای مدرک دکترا که در دبیرستان‌ها تدریس می‌کنند نیز می‌توان کمبود استاد در دانشگاه‌های فرهنگیان را جبران کرد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان کرد: آموزش و پرورش مشکل منابع و بودجه نیز در این راستا نخواهد داشت و درصورت ایجاد مشکل مجلس برای ان بودجه مصوب خواهد کرد.