قاتل شرور در نقطه صفر مرزی دستگیر شد/دستگیری در ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به دستگیری وحید گفت: او از اراذل سابقه دار است که در پرونده وی بارها دستگیری به دلیل خرید و فروش مواد مخدر، زورگیری و شرارت دیده می شود.

وی گفت: اخیرا به مناسبت آزادی او جمعی از اشرار میهمانی در منطقه ولنجک ترتیب دادند که این میهمانی به دلایلی به درگیری منجر شد و صاحب خانه که فردی به نام گودرزی بود به قتل رسید.

سردار رحیمی گفت: پس از گزارش قتل بلافاصله تحقیقات متعدد و ویژه پلیسی برای دستگیری این فرد شرور آغاز شد، از سوی دیگر او به دلیل تجربیات بسیاری که از دستگیری های متعدد کسب کرده بود بلافاصله از تهران خارج و به سمت مرز غربی کشور حرکت کرد.

رئیس پلیس پایتخت گفت: با رصد اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیس متوجه شدیم وحید با هماهنگی تعدادی از دوستان اراذل و اوباشش قصد خروج از کشور را دارد و برای این منظور در یکی از روستاهای مرزی که ۵۰۰ متر با مرز فاصله داشت مخفی شده است.

سردار رحیمی گفت: ما لحظاتی قبل از فرار او و به صورت شبانه در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت از جنایت او می گذشت این قاتل شرور را دستگیر کردیم.