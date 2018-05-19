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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

قاتل شرور در نقطه صفر مرزی دستگیر شد/دستگیری در ۲۴ ساعت

قاتل شرور در نقطه صفر مرزی دستگیر شد/دستگیری در ۲۴ ساعت

قاتل شروری که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود در نقطه صفر مرزی دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به دستگیری وحید گفت: او از اراذل سابقه دار است که در پرونده وی بارها دستگیری به دلیل خرید و فروش مواد مخدر، زورگیری و شرارت دیده می شود.

وی گفت: اخیرا به مناسبت آزادی او جمعی از اشرار میهمانی در منطقه ولنجک ترتیب دادند که این میهمانی به دلایلی به درگیری منجر شد و صاحب خانه که فردی به نام گودرزی بود به قتل رسید.

سردار رحیمی گفت: پس از گزارش قتل بلافاصله تحقیقات متعدد و ویژه پلیسی برای دستگیری این فرد شرور آغاز شد، از سوی دیگر او به دلیل تجربیات بسیاری که از دستگیری های متعدد کسب کرده بود بلافاصله از تهران خارج و به سمت مرز غربی کشور حرکت کرد.

رئیس پلیس پایتخت گفت: با رصد اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیس متوجه شدیم وحید با هماهنگی تعدادی از دوستان اراذل و اوباشش قصد خروج از کشور را دارد و برای این منظور در یکی از روستاهای مرزی که ۵۰۰ متر با مرز فاصله داشت مخفی شده است.

سردار رحیمی گفت: ما لحظاتی قبل از فرار او و به صورت شبانه در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت از جنایت او می گذشت این قاتل شرور را  دستگیر کردیم.

کد مطلب 4300305
سیامک صدیقی

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    نظرات

    • جانباز سید احتشام الدین امامی AE ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
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      خسته نباشید میگم به برادران نیروی انتظامی که حافظ امنیت کشورند. انشاالله این شرور سابقه دار برای چند دهمین بار آزاد نشه و به سزای اعمالش برسه
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
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      آفرین

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