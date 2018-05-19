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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

در بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم؛

بن خرید به فعالان قرآنی اهدا می‌شود

بن خرید به فعالان قرآنی اهدا می‌شود

فعالان قرآنی با ثبت نام در باشگاه همراهان در بخش فعالان قرآنی به آدرس www.iqfa.ir بن خرید در نمایشگاه قرآن دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به فعالان قرآنی در حوزه‌های مختلف حفظ، قرائت و مفاهیم قرآنی در نمایشگاه قرآن کریم بر اساس فعالیت آنها در باشگاه همراهان بن خرید اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان و فعالان قرآنی ضمن ثبت نام در باشگاه همراهان به آدرسwww.iqfa.ir می‌توانند از مزایای بخش فعالان قرآنی استفاده کرده و بر اساس میزان فعالیت خود در این باشگاه امتیاز خود را افزایش دهند. 

فعالیت‌های قرآنی تدریس، تالیف نیز شامل دریافت بن خرید است و باید در باشگاه همراهان ثبت نام صورت گیرد.

مدیران و همکاران مؤسسات قرآنی برای دریافت بن خرید در باشگاه همراهان نمایشگاه قرآن ثبت نام کنند.

بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم ۲۹ اردیبهشت تا ۱۴ خرداد در مصلی امام خمینی (ره) برگزار و از ساعت ۱۷ تا ۲۴ میزبان علاقمندان و روزه‌داران می‌شود

کد مطلب 4300307

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