به گزارش خبرگزاری مهر، به فعالان قرآنی در حوزه‌های مختلف حفظ، قرائت و مفاهیم قرآنی در نمایشگاه قرآن کریم بر اساس فعالیت آنها در باشگاه همراهان بن خرید اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان و فعالان قرآنی ضمن ثبت نام در باشگاه همراهان به آدرسwww.iqfa.ir می‌توانند از مزایای بخش فعالان قرآنی استفاده کرده و بر اساس میزان فعالیت خود در این باشگاه امتیاز خود را افزایش دهند.

فعالیت‌های قرآنی تدریس، تالیف نیز شامل دریافت بن خرید است و باید در باشگاه همراهان ثبت نام صورت گیرد.

مدیران و همکاران مؤسسات قرآنی برای دریافت بن خرید در باشگاه همراهان نمایشگاه قرآن ثبت نام کنند.

بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم ۲۹ اردیبهشت تا ۱۴ خرداد در مصلی امام خمینی (ره) برگزار و از ساعت ۱۷ تا ۲۴ میزبان علاقمندان و روزه‌داران می‌شود