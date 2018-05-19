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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

شهادت یک فلسطینی دیگر/افزایش شمار شهدای تظاهرات بازگشت به ۱۱۸ نفر

شهادت یک فلسطینی دیگر/افزایش شمار شهدای تظاهرات بازگشت به ۱۱۸ نفر

یک شهروند فلسطینی بر اثر شدت جراحت وارده در جریان تظاهرات بازگشت به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع درمانی بیمارستان الشفاء در شهر غزه اعلام کردند که معین الساعی یک شهروند فلسطینی از اردوگاه الشاطی واقع در غرب غزه در جریان تظاهرات میلیونی بازگشت روز دوشنبه گذشته در شرق این شهر هدف گلوله نظامیان اسرائیلی قرار گرفت و به شدت زخمی شد و شامگاه دیروز نیز به شهادت رسید.

با شهادت معین الساعی شمار شهدای تظاهرات بازگشت به ۱۱۸ نفر افزایش یافت و تعداد مجروحان به بیش از ۱۲ هزار نفر رسید. 

حمله نظامیان صهیونیست به معترضان فلسطینی در شرق نوار غزه در جریان تظاهرات روز جمعه نیز دست کم ۶۰ مصدوم برجای گذاشت.

کد مطلب 4300310

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