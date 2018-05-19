​حمایت بزرگترین بانک خصوصی کشور از تولید و اشتغال پایدار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، تمرکز بر حفظ و تداوم تولید و تثبیت اشتغال پایدار در صنایع بزرگ و حمایت از کارخانجات زیر مجموعه و خریداران محصولات شرکت‌های بزرگ تخصصی مادر در زمینه فولاد و پتروشیمی، قطعه‌سازی خودرو، کارخانجات و شرکت‌های ریسندگی و بافندگی، پیمانکاران ساختمانی و انبوه سازان دولتی و غیر دولتی همزمان با عمل به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی از جمله مهمترین ماموریت مدیریت شعب بانک صادرات ایران در استان اصفهان بوده است.

بنا براین گزارش، این بانک با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای بزرگ تولیدی کشور از جمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و همچنین شرکت های تولیدکننده پایین دستی مرتبط، نقش محوری در سرمایه در گردش این واحدها بر عهده دارد. بخش‌های بزرگی از ٧٠٠ شرکت تولید کننده فرش ماشینی و کارگاه‌های ریسندگی و بافندگی در قطب صنعتی کشور در این استان را نیز شعب بانک صادرات ایران حمایت می‌کنند.

مدیریت شعب بانک صادرات اصفهان در راستای حمایت از طرح‌های بزرگ ساخت و ساز مسکن، تاکنون ٥٢٦ واحد مسکن مهر را تامین مالی کرده و اجرای طرح های توسعه‌ای برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی این استان نیز با مشارکت و حمایت بانک صادرات ایران انجام گرفته است. همچنین قطعه سازان خودرو، پالایشگاه نفت اصفهان، برخی شرکتهای داروسازی و بخش های مختلف مهندسی و خدماتی در حوزه فولاد در این استان نیز توانسته اند همچنان از منابع مالی بانک صادرات ایران برای تقویت تولیدی و پایدار نگاه داشتن نرخ اشتغال خود بهره ببرند.

از سوی دیگر، این بانک در راستای عمل به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی طی سال ٩٦ بالغ بر ٢٦٨٠ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. در این راستا، اعطای ١٠٧٨ فقره وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بالغ بر ٣٠٨ فقره وام ایجاد مشاغل خانگی به معرفی‌شدگان نهادهای حمایتی، پرداخت ١٦٠٠ فقره وام خرید و ساخت مسکن خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان، اهدای ٢٢ مورد وام قرض‌الحسنه برای آزادی زندانیان معسر و پرداخت ١٣٧ فقره وام رونق تولید به بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله این موارد بوده است.

علاوه بر این، بانک صادرات ایران در راستای کمک به سنت حسنه ازدواج با پرداخت ٩٧٥٨ فقره وام ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش بالغ بر ١٠٤٨ میلیارد ریال به کمک جوانان این استان شتافته است.

شایان ذکر است، مانده تسهیلات بیش از ٧٤ هزار میلیارد ریالی این بانک در استان اصفهان تا پایان اسفند ماه سال ٩٦ نشان می‌دهد که بیش از ١٤.٦ درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در این استان توسط بانک صادرات ایران در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته و نتایج مثبتی بر جای نهاده است.

میلیاردها ریال جوایز نقدی طرح‌های باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۷

مجموع جوایز نقدی طرح‌های باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران برای دارندگان پایانه‌های فروش (POS)، ذی‌نفعان چک و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های بانکداری الکترونیک این بانک در سال ٩٧ از ٧ میلیارد ریال فراتر رفت.

طبق اعلام روابط عمومی بانک صادرات ایران، باشگاه مشتریان این بانک در راستای ترغیب و تشویق مشتریان برای استفاده از آخرین دستاوردهای بانکداری مجازی، صرفه‌جویی در هزینه و وقت، شفاف‌سازی عملکردها و افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک، مشوق‌هایی را در قالب طرح‌های سه‌ماهه و ٩ ماهه با در نظر گرفتن جوایزی به ارزش بالغ بر ٧ میلیارد ریال در سال ١٣٩٧ ارائه می‌کند.

بنا براین گزارش، «طرح فروش طلایی» باشگاه مشتریان این بانک از جمله طرح‌هایی است که در سال جاری با ٢٣٠ فقره جایزه نقدی به ارزش ٤.٥ میلیارد ریال برای دارندگان پایانه‌های فروش از دی ماه ١٣٩٦ تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه خواهد یافت. این طرح با هدف تقویت جایگاه پایانه‌های فروش بانک صادرات ایران، تشویق و ترغیب پذیرندگان این دستگاه‌ها برای استفاده حداکثری از درگاه‌های بانکداری الکترونیک و کاهش استفاده از پول نقد در نظر گرفته شده که پس از قرعه‌کشی طرح در آبان‌ماه ١٣٩٧، تعداد ٢٣٠ برنده جوایز نقدی مشخص خواهد شد.

علاوه بر این، طرح «بهارانه» باشگاه مشتریان این بانک نیز با هدف بهره برداری از درگاه‌های بانکداری الکترونیک بانک صادرات ایران در بازه زمانی سه ماهه فصل بهار ١٣٩٧ و با مجموع جوایز نقدی به ارزش ٣٠٠ میلیون ریال در حال برگزاری است که با قرعه کشی در تیرماه ١٣٩٧، به ٩٠ برنده نهایی، ٩٠ جایزه نقدی اهدا می‌شود.

همچنین طرح «برگ برنده» به منظور ارائه خدمات بانکی به مشتریان بانک و در راستای ترغیب و تشویق آنها برای بهره‌مندی از جوایز مربوط به تسویه چک‌های واگذاری سایر بانک‌ها در شعب بانک صادرات ایران، در بازه زمانی ٩ ماهه از ابتدای دی ماه ١٣٩٦ تا پایان شهریور ماه ١٣٩٧ و با مجموع جوایز نقدی به ارزش ٢.٣ میلیارد ریال در حال برگزاری است. اسامی ١٣٥ برنده خوش شانس جوایز نقدی این طرح نیز پس از قرعه‌کشی در آبان ماه ١٣٩٧ مشخص خواهد شد.

گفتنی است، ارزش مجموع جوایز نقدی تخصیص یافته باشگاه مشتریان در سال جاری برای حمایت از مشتریان بانک صادرات ایران در قالب ٣ طرح «فروش طلایی»، «بهارانه» و «برگ برنده» ٧.١ میلیارد ریال است.

شایان ذکر است، مشتریان بانک می‌توانند جهت اطلاع از جزییات بیشتر طرح‌ها به آدرس سایت باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران به نشانی: https://club.bsi.ir مراجعه کنید.