افت فشار آب آشامیدنی در ۶ شهرستان گیلان/شهروندان صرفه جویی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان با صدور اطلاعیه ای از افت فشار آب آشامیدنی در شش شهرستان این استان از فردا خبرداد.

این افت فشار به علت رفع نشت خط انتقال تصفیه خانه بزرگ آب گیلان به مخزن سراوان است.

به همین دلیل از فردا (یکشنبه) آب آشامیدنی شهرستان های رشت، بندرانزلی، آستانه اشرفیه، لاهیجان، سیاهکل و لنگرود از ساعت ۹ صبح فردا تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه دوم خرداد با افت فشار مواجه خواهدشد.

این شرکت با اعلام اینکه در این مدت فقط ۵۰ درصد آب تصفیه خانه بزرگ گیلان وارد مدار می شود از شهروندان خواست در مصرف آب آشامیدنی صرفه جویی کنند.