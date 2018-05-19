دولت بیش از ۲ میلیون کارمند دارد

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس سالنامه آماری سال ١٣٩٥، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر در سال ١٣٩٥ بوده‌اند، که نسبت به سال ١٣٨٠، ٦ در هزار رشد داشته که می توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان سال ١٣٨٠ (۲میلیون و ۳۲۸هزار و ۶۳۵ نفر) نداشته است.

در سال ١٣٨٠، ٦٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٥٩ درصد مرد و ٤١ درصد زن تغییر یافته است.

در سال ١٣٩٥، ٤٣ درصد از کارمندان دولت در آموزش و پرورش، ١٨ درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فعالیت می کردند، یعنی ٦١ درصد کارمندان دولت دراین دو وزارتخانه و ٣٩ درصد در مابقی دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت بوده اند.

در سال ١٣٨٠، کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، از نظر تحصیلات ٢٠درصد پایین‌تر از دیپلم، ٢٩ درصد دیپلم، ٢١ درصد فوق دیپلم، ٢٧ درصد لیسانس، ٢ درصد فوق لیسانس و ١.٦ درصد دکترا بوده‌اند که در سال ١٣٩٥، به ٥درصد زیر دیپلم، ١٧ درصد دیپلم، ١٥ درصد فوق دیپلم، ٥٠ درصد لیسانس، حدود ١٠ درصد فوق لیسانس و ٤درصد دکترا، تغییر یافته است.

در سال ١٣٩٥، تحصیلات کارمندان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ٢٦ درصد لیسانس، ١٩ درصد فوق لیسانس، ٢٦ درصد دکترا و وزارت بهداشت ٤٤ درصد لیسانس، ٣٨ درصد فوق لیسانس و ١٢ درصد دکترا و تحصیلات کارمندان وزارت خارجه ٣٣ درصد لیسانس، ٣٦ درصد فوق لیسانس و ٣.٦ درصد دکترا و تحصیلات کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت ٣٠ درصد لیسانس، ٦درصد فوق لیسانس، ٧در هزار دکترا و تحصیلات کارمندان وزارت دادگستری ٥٥ درصد لیسانس، ١٠ درصد فوق لیسانس، ١.٦ درصد دکترا و تحصیلات کارمندان وزارت اقتصاد، ٤٨ درصد لیسانس، ٨درصد فوق لیسانس و ٣ درهزار دکترا بوده است.