حجت‌الاسلام سعید مهدوی امین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های تبلیغات اسلامی لرستان در رابطه با سالگرد امام(ره) که با ماه مبارک رمضان مصادف شده است اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ مبلغ از خارج از استان به لرستان آمده‌اند و در شهرها و مناطق مختلف استان مستقرشده‌اند و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مبلغ دیگر نیز از روحانی‌های بومی در مناطق مختلف مشغول تبلیغ هستند.

وی بابیان اینکه سمت‌وسوی سخنرانی‌ها و مباحث مطرح‌شده از سوی مبلغین در رابطه باشخصیت، اهداف و سیره عملی امام(ره) خواهد بود عنوان کرد: همچنین برگزاری گفتمان‌های دینی برای دانش آموزان و دانشجویان و حوزه‌های علمیه در رابطه باشخصیت و اندیشه‌های امام(ره) از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان بابیان اینکه ائمه جماعات در مساجد در این ایام فعال خواهند بود و تلاش می‌شود که در مساجد استان برنامه‌هایی را با این عنوان برگزار کنیم گفت: همچنین تشویق و تبلیغ برای حضور مردم، هیئت‌های مذهبی و ... در مراسم ۱۳ خرداد و رحلت امام(ره) توسط ائمه جماعات مساجد از دیگر برنامه‌های مدنظر است.