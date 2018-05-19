ساماندهی آسیب های اجتماعی با کمک کانون های دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی وزارت علوم، گردهمایی کارشناسان فرهنگی هنری اجتماعی و مذهبی دانشگاه های سراسر کشور با حضور محمد هادی عسکری؛ مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: در حوزههای مختلف از جمله آسیبهای اجتماعی میتوان با استفاده از ظرفیت کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی این وضعیت را ساماندهی کرد.
وی تاکید کرد: باید با مشارکت و توان مضاعف برنامهای تهیه شود به گونهای که با آغاز سال تحصیلی کانونها نقشهای محوری و بنیادین خود را در بازخوانی مواریث فرهنگی و اسلامی در دانشگاه دنبال کنند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بر ضرورت وجود کانونهای فرهنگی در دانشگاهها تاکید کرد و افزود: دانشگاه متوازن دانشگاهی هست که در آن همه عرصههای فعالیتی که در دانشگاهها وجود دارند، مورد توجه قرار گیرد.
عسکری با اشاره به ضرورت فعالیتهای فرهنگی بر اساس آئین نامهها و دستورالعملهای مصوب در دانشگاهها گفت: باید از همه ظرفیتهای قانونی در دانشگاهها برای توسعه و ارتقای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: در تقدم ملاکها و معیارها برای یک فعالیت دانشجویی، بهترین معیار این است که این کنش و فعالیت بتواند در مرحله اول مشارکت بیشتر مجموعه دانشگاهی را در برداشته باشد و سپس بتواند به دستاورد و محصول در راستای ارتقای کیفی منجر شود.
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