ابهام در پرداخت ارز به کالاهای ورود موقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، خبر واردات گندم از روسیه به منظور افزایش صادرات آرد به عراق در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد. عراق در سال یک میلیون تن آرد وارد می کند اما سهم ایران از صادرات آرد به عراق بسیار ناچیز است. بر این اساس قرار بود ایران در هر ماه ۱۰۰ هزار تن گندم از روسیه وارد کرده و به تولیدکنندگان آرد در بخش خصوصی تحویل دهد تا ایران بتواند توان صادرات آرد به کشورهایی مثل عراق و افغانستان را تقویت کند اما با گذشت نزدیک به سه ماه هنوز خبری از عملیاتی شدن این قرارداد نیست. گویا نوسانات ارزی یکی از مهم ترین دلایل به تعویق افتادن بستن و اجرای این قرارداد است.

کاوه زرگران در این رابطه گفت: در بسیاری از زمینه های فعالیت اقتصادی بلاتکلیفی هستیم و دولت شفاف سازی نکرده است. هنوز معلوم نیست کالاهای ورود موقت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد یا خیر و از سوی دیگر تکلیف قیمت ارزی که صادرکننده به کشور باز می گرداند مشخص نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ مشخصی نیست، کارخانجات تقریبا از این تصمیم صرفه نظر می کنند. زرگران گفت: بخشنامه ارزی دولت به بلاتکلیفی واحدهای تولیدی منجر شده و فعلا شرایط بازار مشخص نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره که روابط مالی بین ایران و روسیه تا چه اندازه می تواند به تسهیل این روند کمک کند گفت: تراکنش های بانکی ایران با روسیه به طور معمول از طریق میربیزنس بانک روسیه انجام می شود که مربوط به بانک ملی جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه بانک هایی که مالکیت غیرروسی دارند، تمایلی به کار کردن با طرف ایرانی ندارند، افزود: مبادله با روبل قفل نیست و کار انجام می شود اما چابکی که برای تجارت با روسیه نیاز داریم، در نقل وانتقال کنونی پول بین دو کشور وجود ندارد.

روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی است. مرکز صادرات روسیه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که میزان صادرات محصولات غذایی این کشور ۲۵ درصد یعنی ۱۹ میلیارد دلار بیشتر شده است. روسیه اولین صادرکنندگان گندم جهان است. مصر و چین از بزرگترین مشتریان گندم روسیه هستند. بلومبرگ سال گذشته در خبری اعلام کرد که روسیه به بیش از نیمی از کشورهای جهان گندم صادر می کند.