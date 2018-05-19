آینده صبای قم به طلبکاران و احکام فیفا گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم به دلیل بدهی و شکایتهایی که طلبکاران از این تیم کرده بودند با حکم فیفا در پنجره نقل و انتقالات میانه فصل لیگ دسته اول از جذب بازیکن محروم بود و با توجه به این که بدهیهای صبا پرداخت نشده، صبا در آینده هم نمیتواند بازیکنی جذب کند.
محرومیت از پنجره نقل و انتقالات، یکی از اهرمهای فشار فیفا برای پرداخت مطالبات از سوی باشگاهها به طلبکاران است اما بدون تردید تنها اهرم فشار نیست بلکه در صورت ناکارآمدی این حربه، فیفا به سراغ واکنشهای شدیدتری خواهد رفت.
صبا از نظر مالی در وضعیت صفر قرار دارد و هیچ روزنه امیدی نیز مبنی بر این که بدهیهای های این تیم پرداخت شود دیده نمیشود و این به معنای تمدید بسته ماندن پنجره نقل و انتقالات و سپس کسر امتیاز و سقوط این تیم به دسته پایینتر است که به نظر میرسد به زودی برای صبا رخ میدهد.
از سوی دیگر، نزدیکان به صبا که میدانند پولی برای پرداخت مطالبات صبا وجود ندارد، خود را برای احکام شدیدتر فیفا آماده کردهاند و در این شرایط گزینه انحلال یا اعلام ورشکستگی را تنها راه حل موجود میدانند به طوری که با اعلام انحلال، پرونده باشگاهی با نام صبای قم برای همیشه بسته میشود و صبا به خاطرات میپیوندد.
در این شرایط، فکر کردن به هر گزینه دیگری واهی به نظر میرسد زیرا پیش شرط هر اقدامی برای صبا پرداخت هزینه چند میلیارد تومانی و بدهی طلبکاران است که با توجه به نبود منابع مالی در عمل کاملاً غیر ممکن است و نه بخش دولتی توان این اقدام را دارد و نه صبا از حمایت بخش خصوصی برخوردار است.
در این شرایط، فوتبال قم به تدریج خود را برای خداحافظی با صبا آماده میکند و اگر قرار باشد قم در لیگ دسته دوم کشور تیمی داشته باشد پیش بینیها میگوید که نماینده قم با نامی غیر از صبا در این مسابقات حاضر میشود.
قم - در شرایطی که پرونده لیگ دسته اول فوتبال چند هفتهای است که بسته شده اما هنوز در مورد آینده صبا اظهار نظری از سوی مسئولان صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم به دلیل بدهی و شکایتهایی که طلبکاران از این تیم کرده بودند با حکم فیفا در پنجره نقل و انتقالات میانه فصل لیگ دسته اول از جذب بازیکن محروم بود و با توجه به این که بدهیهای صبا پرداخت نشده، صبا در آینده هم نمیتواند بازیکنی جذب کند.
نظر شما