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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

چین فردا به بخش های دوردست ماه ماهواره می فرستد

چین فردا به بخش های دوردست ماه ماهواره می فرستد

چین قصد دارد فردا ماهواره ای به یک نقطه گرانشی پایدار در ۶۴ هزار کیلومتری بخش های دور دست ماه بفرستد. این ماهواره بخشی از برنامه اکتشاف رباتیک چین برای بررسی قسمت های دوردست ماه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، چین بخش جدید ماموریت بلندپروازانه اکتشاف رباتیک در ماه را فردا(۲۰ می) انجام می دهد.

ماهواره رله Queqiao قرار است همراه یک موشک Long March ۴C از مقر پرتاب ماهواره Xichang در ایالت سیچوان به آسمان پرتاب شود.

ماهواره Queqiao به نقطه ۲ لاگرانژ میان ماه و زمین می رود. این یک نقطه گرانشی پایدار در  ۶۴ هزار کیلومتری ماه و از سمتی است که رو به زمین قرار ندارد.

ماهواره از این نقطه سیگنال و اطلاعات را میان کاوشگر-ماه نشین Chang۴و زمین منتقل می کند. کاوشگر- ماه نشین در اواخر سال جاری آماده می شود و نخستین فضاپیمایی خواهد بود که در قسمت های دوردست ماه فرود می آید.

کد مطلب 4300383
شیوا سعیدی

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