یزد در پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران خوش درخشید

علیرضا مشرف، مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره ستارگان روابط عمومی کشور، هر سال به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه، (روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی) برگزار می شود که این جشنواره، امسال در سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس تهران و با موضوع «افکار عمومی» برگزار شد.

وی عنوان کرد: در این جشنواره، روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد نیز در زمره برترین‌ها قرار گرفت و تجلیل شد.

مشرف با اشاره به اینکه روابط عمومی‌ها با همراهی مدیران می‌توانند به موفقیت دست پیدا کنند، افزود: کسب این موفقیت مرهون حمایت‌های سعید برازنده مقدم، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد و معاون عمرانی استاندار یزد که پیش از این مسئولیت مدیرکلی این اداره کل را بر عهده داشت، دانست.

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد با اشاره به اینکه مهمترین رسالتی که یک روابط عمومی بر عهده دارد، برقراری ارتباط میان مردم و مسئولان است، افزود: روز روابط عمومی فرصتی برای تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان است و به طور قطع علم روابط عمومی می تواند ما را به هزاره سوم نزدیکتر کند.