شهسوار قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی به ویژه انواع نان، اقلام لبنی، پروتئینی، برنج،روغن، قند و شکر، خرما، میوه، سبزیجات،آش،حلیم و شیرینی‌های پرمصرف، پایش مستمر بازار شهرستان در این ایام انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن، توجه ویژه به موضوع تامین وتوزیع بهنگام کالاهای پرتقاضای ماه مبارک رمضان و با هدف تسهیل و تسریع در تامین و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز با قیمت مصوب و مناسب اجرایی می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان تاکید کرد: بازرسان این اداره به صورت مستمر نظارت لازم را بر نحوه توزیع کالاهای اولویت دار در دستور کار دارند.

وی گفت: هموطنان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب و ... را با شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری اداره مشارکت های مردمی اداره اعلام کنند.