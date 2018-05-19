شهسوار قائدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی به ویژه انواع نان، اقلام لبنی، پروتئینی، برنج،روغن، قند و شکر، خرما، میوه، سبزیجات،آش،حلیم و شیرینیهای پرمصرف، پایش مستمر بازار شهرستان در این ایام انجام میشود.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن، توجه ویژه به موضوع تامین وتوزیع بهنگام کالاهای پرتقاضای ماه مبارک رمضان و با هدف تسهیل و تسریع در تامین و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز با قیمت مصوب و مناسب اجرایی میشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان تاکید کرد: بازرسان این اداره به صورت مستمر نظارت لازم را بر نحوه توزیع کالاهای اولویت دار در دستور کار دارند.
وی گفت: هموطنان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب و ... را با شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری اداره مشارکت های مردمی اداره اعلام کنند.
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