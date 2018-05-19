ارزان ترین درمان ناباروری در ایران/۴ میلیون زوج نابارور داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا صادقی روز شنبه در نشست خبری، به تشریح اقدامات و برنامه های پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی در حوزه درمان ناباروری پرداخت و افزود: بهترین مراکز درمان ناباروری در کشور، متعلق به جهاددانشگاهی است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ مرکز درمان ناباروری در کشور، گفت: هزینه های درمان ناباروری در ایران در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه های درمان ناباروری در دنیا است، بطوریکه در کشور ما این هزینه حداکثر ۲۰۰۰ دلار تمام می شود، در حالی که در اروپا و آمریکا ۲۰ هزار دلار هزینه درمان ناباروری است.

صادقی در عین حال، همین هزینه پایین درمان ناباروری برای اکثر زوجین نابارور در کشورمان را دشوار خواند و افزود: هزینه درمان ناباروری بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان متغییر است و درصد زیادی از متقاضیان درمان، این پول را ندارند.

رئیس پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی، میزان موفقیت درمان ناباروری را ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت: سن بالای خانم در میزان باروری موثر است، بطوریکه میزان موفقیت درمان ناباروری در زنان بالای ۴۰ سال به ۱۵ درصد می رسد.

وی همچنین از انجام روش های جدید تشخیص های ژنتیکی قبل از لانه گزینی جنین، به عنوان یکی از روش های گران قیمت نام برد و افزود: این روش ها وابسته به تکنولوژی های گران قیمت است و برای بسیاری از زوجین، تامین هزینه ها ممکن نیست.

صادقی تاکید کرد: البته میزان موفقیت درمان ناباروری در این روش های جدید، به ۷۰ تا ۸۰ درصد می رسد.

وی با اشاره به وجود ۲۰ میلیون زوج در کشور، گفت: ۲۰ درصد این افراد یعنی ۴ میلیون زوج نابارور هستند.

رئیس مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، میزان شیوع ناباروری در استان های تهران و البرز را بالاتر از میانگین کشوری دانست.