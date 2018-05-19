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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی:

حمایت از تولید محصولات فرهنگی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد

حمایت از تولید محصولات فرهنگی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد

مشهد-نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت :حمایت از تولید محصولات فرهنگی نوضوع مهمی است باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام پژمانفر ظهر شنبه در نشست تخصصی کمیسیون فرهنگی آستان قدس رضوی  اظهار کرد : سهم ما در تولید کالای فرهنگی مانند لوازم‌التحریر ۵ درصد بیشتر نبوده و  ازاین‌جهت باید به گونه‌ای از محصولات فرهنگی حمایت کنیم که سود ده باشند تا اسقبال از تولیدات در این زمینه افزایش یابد.

 وی افزود: تولید محصولات در حوزه پوشش اسلامی چند سال است که در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح‌شده است و خوب است در حوزه سوغات فرهنگی به این موضوع توجه شود.

پژمانفر تصریح کرد:فروشگاه سوغات فرهنگی زائر آستان قدس  در حقیقت سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ است و نباید انتظارهای اقتصادی از آن داشته باشیم.

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد : زبان فعالان حوزه‌های فرهنگی از جنس فرهنگ است و ممکن است از سوی فعالان اقتصادی قابل‌درک نباشد؛ اما اگر فعالان فرهنگی به زبان اقتصادی وارد شوند به مدل موفقی دست خواهیم یافت.

کد مطلب 4300429

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