به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه استان گلستان طی بیانیه ای در محکومیت جنایات خبیثانه رژیم غاصب صهیونیست واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است؛

همانگونه که امام راحل عظیم‌شان فرمودند «فلسطین پاره تن اسلام است» و پاره تن اسلام می‌ماند،‌ امروز بار دیگر ظلم و جنایت رژیم اشغالگر قدس سبب شده که ده‌ها تن شهید و تعداد بی‌شماری از کودکان و مسلمانان فلسطینی جانباز راه مقاومت و استواری شوند.

با توجه به اینکه این خباثت و ظلم دیرینه‌ این رژیم غاصب در سکوت مدعیان دروغین آزادی‌بشر انجام می‌شود ما اصحاب رسانه استان گلستان برخود وظیفه می‌دانیم که متحدانه در کنار یکدیگر نادی صدای مردم مظلوم فلسطین برای بشریت شویم.

امروز شاهد آن هستیم که آمریکای جنایت‌کار به دنبال توطئه‌ای تازه در منطقه است گرچه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در منطقه دستان پلید استکبار را از دامان کشورهای اسلامی کوتاه کرده و انتقال سفارت آمریکا به قدس را باید نقطه عطف نابودی این رژیم غاصب و کودک‌کش دانست که با حماقت حامیانش رقم می‌خورد.

جای بسی تاسف است که برخی از کشورهای به ظاهر اسلامی در برابر چنین جنایات که در فلسطین و بر برادران مسلمان‌شان اتفاق می‌افتد سکوت کرده‌اند و در پی این سکوت شاهد آن هستیم که تظاهرات مسالمت‌آمیز جوانان مظلوم فلسطینی به خاک و خون کشیده می‌شود.

امروز اصحاب رسانه استان گلستان در چنین شرایطی که دنیای غرب چشمانش را به واقعیات اسلام بسته، بار دیگر با جوانان فلسطینی و آرمان‌های بلندی که امام عظیم الشان(‌ره)‌ و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه‌ای «مدظله العالی» در راهبرد ایجاد تمدن اسلامی اتخاذ کرده، پیمان می‌بندیم و اعلام می‌داریم؛ قلم‌ها و لنز دوربین‌های ما، فلسطین را به آغوش می‌کشد و با جاری کردن حقایق سوزان این کشور مظلوم در منطقه، آتشی بر دل‌های خاموش جهانیان به وجود خواهیم‌آورد.

اصحاب رسانه و بسیجیان رسانه‌ای استان گلستان خواهان این مهم هستند که مسئولان کشور نیز هم صدا با جبهه‌های مقاومت خواهان آزادی فلسطین و قدس عزیز شوند.