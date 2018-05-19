تجهیز چاه های کشاورزی به کنتور هوشمند نیازمند۳۰۰میلیاردریال بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نعمتی مصلح آبادی روز شنبه در کارگروه امور اقتصادی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: با پرداخت این میزان بودجه در قالب تسهیلات، کل چاه های مجاز استان به سیستم کنتور هوشمند مجهز خواهد شد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی گفت: در این کارگروه، ۱۵۰ میلیارد ریال در راستای حمایت از توسعه صنایع بخش کشاورزی به صندوق حمایت از بخش کشاورزی داده و مقرر شد چنانچه صندوق توسعه صنایع بخش کشاورزی نیاز به تسهیلات داشت، بانک مربوطه در این زمینه اقدام کند.

وی بیان کرد: مجتمع گلخانه ای محلات از ۳۰ لیتر آب در ثانیه از محل پساب تصفیه خانه شهر محلات استفاده می کند که اگر از این آب به طور مستقیم استفاده شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی افزود: اگر این میزان آب به حوضچه های پلاستیکی وارد شود برای گلخانه هایی که به صورت هیدروپونیک از آب استفاده می کند، مشکلاتی ایجاد می کند چرا که گلخانه های هیدروپونیک آب معمولی را نیز باید تصفیه کرده و مورد استفاده قرار دهند.

نعمتی بیان کرد: برای پیگیری موضوع مذکور، مقرر شد شرکت مشاوری که برای ایجاد تاسیسات تصفیه آب گلخانه های محلات انتخاب شده، جلساتی را با مسئولان جهاد کشاورزی استان داشته باشند.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استاندار مرکزی تصریح کرد: تامین سه میلیارد ریال از هزینه تاسیسات تصفیه آب را استانداری مرکزی قول مساعد داده و مابقی هزینه توسط گلخانه دارها پرداخت می شود.

وی دستور کار دیگر این جلسه را درخواست شرکت تعاونی مرغداران دلیجان عنوان کرد و افزود: این شرکت تعاونی درخواست تخصیص سرمایه در گردش داشت که مقرر شد یکی از بانک های عامل در این زمینه ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کند.