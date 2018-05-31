اولویت استفاده از دوچرخه در معماری استان سمنان لحاظ نشده است

محمد رضا مجاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انجام حرکت‌های نمادین در شهرها به عنوان راهکاری برای تبدیل‌شدن به شهر انسان محور می‌تواند اثر گذار باشد، ابراز داشت: انجام برنامه‌های ورزشی، فرهنگی عمومی در سطح شهر به مناسبت‌های مختلف مانند پیاده‌روی‌های عمومی یا دوچرخه‌سواری در خیابان‌های اصلی شهر می‌تواند مردم را به استفاده از دوچرخه ترغیب کند.

وی افزود: اقداماتی نظیر همایش‌های دوچرخه‌سواری به تدریج تاثیر خود را بر مردم و مسئولان شهرستانی می‌گذارد و به آن‌ها یادآوری می‌کند که شهر در درجه اول برای مردم محل زندگی و تعاملات اجتماعی انسان‌ها است نه خودرو و از سوی دیگر «لذت باهم بودن»، خود محرک خوبی برای تغییرات عادات رفتاری به خصوص اصلاح الگوی تردد در شهر محسوب می‌شود.

نقش موثر پیاده‌روها در توسعه اقتصادی شهرها

استاد دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه در شهری انسان محور سهم پیاده، دوچرخه و حمل‌ونقل عمومی و خودرو شخصی در سیستم حمل‌ونقل شهر مشخص‌شده است، ابراز داشت: در طرح‌های جامع ترافیک، حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی‌های شهری مربوطه، اولویت با پیاده‌رو، دوچرخه و سپس حمل‌ونقل عمومی و در انتها خودرو شخصی مد نظر است اما متاسفانه در حال حاضر و در شاهرود این امر برعکس است.

مجاهدی استفاده از سیاست‌های تنبیه و تشویق برای تحت‌فشار قرار دادن الگوهای استفاده از خودرو شخصی، مطلوب دانست و تصریح کرد: اصلاح عرض معابر به نفع پیاده‌رو و مبلمان شهری در این مرحله از دیگر اقدامات پیشنهادی به شهرداری است.

وی بابیان اینکه می‌توان با مسدود کردن کامل خیابان‌ها در بافت‌های تاریخی، آن‌ها را به پیاده‌رو تبدیل کرد، افزود: پیاده‌رو جدا از تمام ویژگی‌های مثبتی که دارند پتانسیل بالایی برای عرصه رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی برای شهروندان و بازدیدکننده‌ها محسوب می‌شوند لذا تجربه نشان می‌دهد در مناطق مرکزی شهر که خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌های کوچک متعدد وجود دارد این پیاده راه‌ها باعث رونق اقتصادی بیشتر می‌شوند.

لزوم تغییر زیرساخت‌های شهری به انسان محوری

استاد معماری دانشگاه‌های شاهرود ضمن بیان اینکه با تبدیل به شهری انسان محور تعاملات اجتماعی و آرامش فضای شهری افزایش پیدا خواهد کرد، ابراز داشت: در شهرهای استان سمنان هم باید این مراحل را انجام داد البته می‌توان کارها را به موازات نیز پیش برد، کارگروه شهر انسان محور با همین هدف در شاهرود آغاز به کارکرده تا با برگزاری رویدادهای اجتماعی و فرهنگی زمینه‌ساز تغییرات سخت افزاری در شهر برای ایجاد شهری انسان محور شود.

مجاهدی ضمن بیان اینکه باوجود شهردار پر تلاش شاهرود می‌توانیم این اقدامات را در شهر عملیاتی کنیم، بیان کرد: شهرهای زیادی در دنیا این تحولات را با شرایط اقتصادی و فرهنگی بسیار متنوع آغاز کرده‌اند ذکر مثال‌هایی در اینجا می‌تواند بیشتر کمک کند، شهر کپنهاگ دانمارک به عنوان پیشتاز این تحولات از دهه ۶۰ میلادی تغییرات خود را آغاز کرد شهری که غالب سفرهای درون‌شهری آن پیاده‌رو یا با دوچرخه انجام می‌شود و سرعت طرح در خیابان‌های اصلی آن به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و در خیابان‌های محلی به ۱۵ کیلومتر بر ساعت محدودشده است.

وی افزود: اکثر شهرهای هلند نیز پیشتاز حمل‌ونقل با دوچرخه هستند ولی جالب‌ترین مثال بوگوتا پایتخت کلمبیا است، کلان‌شهری با بیش از هفت میلیون نفر جمعیت به شدت دچار فقر و اختلاف طبقاتی باوجود معضلات اجتماعی در یک دوره شش ساله از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ میلادی به همت دو شهردار توانست تحولات چشمگیری در اصلاح رفتارهای فرهنگی و الگوی حمل‌ونقل شهری و تقویت فضاهای عمومی شهر تجربه کند.

عضو کارگروه شهر انسان محور در شاهرود با بیان اینکه بوگوتا (پایتخت کلمبیا) با تغییر زیرساخت‌های شهری خود به یکی از شادترین و انسانی‌ترین شهرهای جهان تبدیل شد، ابراز داشت: باوجود ایجاد بیش از ۴۰۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در این شهر، باز هم هر یکشنبه به مدت هفت ساعت ۱۲۰ کیلومتر از خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهر به روی خودرو بسته می‌شود و مردم در خیابان‌های شهر پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و ورزش می‌کنند یعنی باوجود ایجاد زیرساخت‌ها هنوز گام اول یعنی رویدادهای موقت همچنان ادامه دارد تا شهروندان همواره یادشان باشد که شهر برای مردم است نه خودروها.