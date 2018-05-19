جلب مشارکت های مردمی در حوزه سلامت لازم و ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، علی فتح اللهی در نخستین جلسه مجمع سلامت صومعه سرا که پیش از ظهر شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی و سلامت جامعه دو مقوله مهم در کشورهای توسعه یافته برای طی کردن مسیر توسعه است، اظهار کرد: وجود هر دو عنصر در جامعه سبب رشد و توسعه آن جامعه می شود.

وی با بیان اینکه در جامعه اسلامی و براساس آموزه های دینی تأکیدات بسیار زیادی درباره توجه به سلامت شده است، افزود: هر جامعه ای برای رشد و توسعه نیازمند داشتن نیروی انسانی سالم است به همین دلیل توجه به سلامت جامعه باید مورد توجه مسئولان و خود مردم باشد.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه اعتمادسازی در حوزه سلامت در سطح جامعه مهم و حائز اهمیت است، گفت: اگر نتوانیم احساس امنیت خاطر در حوزه های مختلف به ویژه سلامت را در جامعه ایجاد کنیم نمی توانیم به رشد و توسعه مدنظر دست یابیم.

وی با تأکید برضرورت جلب مشارکت های مردمی در حوزه ایجاد امنیت سلامت در جامعه، خاطرنشان کرد: جلب مشارکت های مردمی می تواند سبب کاهش هزینه های اجتماعی، پایداری و ماندگاری و دست یابی به نتایج مثبت و موفقیت آمیز در اجرای طرح ها است.

فتح اللهی در ادامه با اشاره به ارزش و جایگاه سلامتی در سطح جامعه، تصریح کرد: باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب در این حوزه هم مسئولان هم مردم در کنار یکدیگر مشارکت کنند.

وی همچنین به اجرای طرح ملی مجمع سلامت در کشور، استان گیلان و شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و گفت: ضروری است با خِرد و مشارکت جمعی در این زمینه گام برداشته و زیرساخت ها و شرایط اجرای این طرح در شهرستان را فراهم کنیم.