کارخانه بازیافت نخاله در آبادان احداث می شود

علی فتحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تخریبهای گسترده ناشی از جنگ تحمیلی از یک سو و انجام ساخت و سازهای انجام شده در طی سالهای اخیر از سوی دیگر، سبب انباشت حجم زیادی از نخاله ها در سطح شهر آبادان شده که در زمان حاضر این نخاله ها به عنوان یک معضل در سطح شهرستان نمود پیدا کرده است.

وی افزود: به دلیل قرار گرفتن شهر آبادان در میان دو رودخانه و محدودیت زمین در آن، ناگزیر به پیگیری برای احداث کارخانه بازیافت نخاله ساختمانی هستیم که خوشبختانه سرمایه گذاری نیز در این باره اعلام آمادگی کرده است.

فتحی نیا اظهار کرد: به طور حتم به دلیل زیاد بودن حجم نخاله های ساختمانی در شهر اجرای این پروژه برای سرمایه گذار نیز صرفه اقتصادی خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان تصریح کرد: سرعت بخشی در اجرای این پروژه مشروط به همکاری و همراهی دستگاههای مرتبط اعم از بهداشت، محیط زیست، فرمانداری، شهرداری و منطقه آزاد اروند دارد، با احداث این کارخانه می توان چالش شهرستان در موضوع وجود و وفور نخاله های ساختمانی را برطرف کرد.

فتحی نیا گفت: مکانهایی برای اجرای این پروژه پیش بینی شده که نیاز به ارزیابی زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی دارد که پس از انجام به عنوان یک چالش برای شهر به شمار نرود.

وی افزود: در زمان حاضر مسیر جاده علی ابن ابی طالب به سمت محل دفن زباله شهری به عنوان یکی از مکانهای پیشنهادی خوب دارای تمام شرایط لازم است که در صورت صدور به هنگام مجوزهای لازم کارخانه در مکان مذکور احداث می شود.

وی اظهار کرد: به طور حتم در صورت همکاری خوب و نزدیک دستگاههای مرتبط می توان تا پایان امسال عملیات اجرایی این کارخانه آن را آغاز کرد، طرح ارائه شده از سوی سرمایه گذار طرحی به روز و خوب است که می توان با اجرای آن چالش شهرستان در موضوع نخاله ها را برای همیشه رفع کرد.