به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهرانی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمین، اظهار داشت: در کنار اقدامات مقابله ای مبارزه با مواد مخدر، اجتماعی شدن این مهم نیز باید در دستور کار دستگاه های اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد.

فرماندار شهرستان خمین ادامه داد: شفاف سازی در راستای بیان دغدغه ها و مشکلات حوزه مبارزه با مواد مخدر نقش مهمی در رسیدن به خروجی مطلوب و نتیجه اثربخش فعالیت های این حوزه خواهد داشت.

طهرانی با اشاره به کاهش سن اعتیاد در جامعه، تصریح کرد: آموزش و پرورش آمارگیری دقیق وضعیت اعتیاد در مدارس را با روش های مناسب مدنظر قرار دهد و اگر لازم است روش‌های شناسایی آمارگیری اعتیاد در مدارس را اصلاح کند.

وی خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از فعالیت های مدور و تسلسل باطل و بدون نتیجه مطلوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر، باید دستگاه های فرهنگی و بهزیستی، در کنار اقدامات مقابله ای، نظارت مستمر بر عملکرد کمپ ها داشته باشند و فعالیت های فرهنگی در این زمینه افزایش یابد.

فرماندار شهرستان خمین با بیان اینکه فعالیت های اثر بخش در حوزه مبارزه با مواد مخدر بایستی مد نظر قرار گیرد، عنوان کرد: ارائه آمار دقیق بیماران اعتیاد در کمپ ها و آمار معتادان بهبود یافته و حمایت از آنها بعد از خروج از کمپ، اقدامی مهم در راستای تحقق هدف کاهش اعتیاد در شهرستان خمین خواهد بود.