به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی پیش از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی مشاوران رئیس شورا با تاکید براینکه برگزاری هرچه بهتر رویداد «همدان ۲۰۱۸» نیاز به برنامه ریزی منسجم و کارآمد دارد، گفت: شهرداری برای اطلاع رسانی این رویداد به اعتبارات مالی نیاز دارد.

وی بابیان اینکه اگر قرار است در کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی که به شهرداری محول شده، کار از مجموعه مدیریت شهری باشد اما منابع مالی در اختیار این مجموعه نباشد، شهرداری پاسخگوی این حجم از فضاهای محیطی و رسانه ای نخواهد بود، عنوان کرد: مسئولیت کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی که به شهرداری محول شده نیازمند اختیارات تام و اعتبارات لازم است.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان جذب گردشگر را مهمترین هدف این رویداد بین المللی عنوان و اضافه کرد: این هدف باید مقدمه ای برای جذب گردشگر طی سال های آینده باشد.

مولوی عنوان کرد: افزایش حضور گردشگران خارجی بهترین راه برای ایجاد امنیت در سرمایه گذاری و گردش اقتصادی است و باید برنامه ریزی مناسب در این زمینه صورت بگیرد.

وی راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان را مهم دانست و گفت: مکان راه اندازی این دفتر نیز مهیا شده و مذاکراتی نیز برای راه اندازی دفتر سازمان فرهنگی یونسکو در راستای تعاملات فرهنگی بین المللی در همدان انجام شده است.

مولوی با اشاره به ظرفیت های همدان در حوزه جذب گردشگر و سرمایه گذار اضافه کرد: همدان توانمندی بالایی در برگزاری رویداد همدان ۲۰۱۸ دارد.

رئیس شورای شهر همدان گفت: رویداد همدان۲۰۱۸ فرصت مناسبی برای معرفی پتانسیل و ظرفیت های خوب همدان در حوزه های مختلف به ویژه گردشگری است و نباید در توجه به این مقوله تنها به شعار و حرف بسنده کرد.