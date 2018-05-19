به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با نگرانی از ادامه طرح تقویت بنیه علمی در استان بوشهر به خاطر کمبود اعتبار اظهار داشت: برای ادامه این طرح جهت کنکور آینده ۴۵ روز بیشتر وقت نداریم تا با همکاری دهیاری و شهرداری‌ها راهکار ویژه پیدا شود.

وی افزود: اگر قرار است این طرح را انجام دهیم باید به موقع انجام شود و اگر تاخیری در این زمینه شاهد باشیم، طرح مذکور موثر نخواهد بود.

مدیرکل آموزش وپرورش استان بوشهر در مورد احداث ساختمان اداری بازنشستگان آموزش و پرورش استان بیان داشت: در حال حاضر ۹ هزار و ۳۸۴ بازنشسته در استان داریم که نیازمند یک ساختمان در خور شان برای انجام فعالیت های خود هستند لذا از شورای آموزش وپرورش تقاضای تصویب اختصاص ۲۰۰ متر زیربنا برای این امر داریم.

کرمی ادامه داد: در سال جاری تحصیلی ۲۱۴ هزار و ۳۰۱ دانش آموز در استان مشغول تحصیل هستند که ۱۷۶ هزار نفر آن در مدارس دولتی عادی و یک هزار و ۱۱۵ نفر در مدارس استثنایی تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه ۱۱ درصد دانش آموزان استان در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند، اضافه کرد: پیش بینی می شود جمعیت دانش آموزی استان در سال تحصیلی آینده به ۲۳۰ هزار نفر برسد و حدود ۱۵ هزار نفر افزایش جمعیت دانش آموزی خواهیم داشت.

مدیرکل آموزش وپرورش استان بوشهر گفت: در سال تحصیلی گذشته ۷ هزار و ۵۶۲ کلاس درس دائر بوده و این رقم در سال تحصیلی آینده به ۷ هزار و ۹۹۲ کلاس درس خواهد رسید.

کرمی در مورد نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان بوشهر هم بیان داشت: ۱۴ هزار و ۳۷۵ نفر نیروی رسمی، پیمانی، حق التدریس و آزاد داریم ضمن اینکه امسال ۷۰۰ نفر از آموزش و پرورش بازنشته می شوند و پیش بینی می شود درخواست بازنشستگی حدود ۵۵۲ نفر از این تعداد ارسال شود.

وی با بیان اینکه ۵۲۲ نفر نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان کمبود داریم، اضافه کرد: انتظار داریم با استفاده از سهمیه استخدامی جدید بخشی از کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان را جبران کنیم.