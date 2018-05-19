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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

قارچ سمی به فارس رسید/ ۴ نفر فوت کردند

قارچ سمی به فارس رسید/ ۴ نفر فوت کردند

شیراز – معاون بهداشتی علوم پزشکی شیراز گفت: ۱۳ نفر در استان فارس به دلیل مصرف قارچ مسموم شدند و از بیماران انتقالی دیگر استانها نیز ۴ نفر فوت کردند.

عبدالرسول همتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۳۳ مسموم بر اثر مصرف قارچ سمی به بیمارستان های استان فارس منتقل شدند افزود: از این تعداد ۴ نفر فوت، ۹ نفر بستری، ۱ نفر در انتظار پیوند کبد و مابقی مرخص شدند.

وی تصریح کرد: ۱۳ نفر از این افراد اهل استان فارس هستند که ۵ نفر از مرودشت، ۴ نفر ارسنجان و ۴نفر از کوهمره سرخی هستند.

معاون بهداشتی علوم پزشکی شیراز با اشاره به مسمومین دیگر استانها نیز گفت: از کرمانشاه، آذربایجان غربی، لرستان و زنجان افراد مسموم به بیمارستان های فارس منتقل شدند.

همتی تاکید کرد: بیشترین فوتی مربوط به استان کرمانشاه است و ازمسمومین فارس فوتی نداشتیم.

وی در خصوص مصرف قارچ نیز گفت: مردم قارچ مورد مصرف خود را از مراکز معتبر تهیه کنند.

کد مطلب 4300528

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