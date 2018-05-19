به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهیدی در نشستی با مشاور استاندار همدان در امور ایثارگران اظهار داشت: با توجه به ابلاغ نظامنامه در شورای فرهنگی که از سال ۹۰ به صورت مستمر در شرکت تشکیل شده، امور ایثارگران را در قالب آن پیگیری می‌کنیم.

محمدمهدی شهیدی افزود: علاوه بر بخش فنی در بخش فرهنگی نیز تلاش‌هایی صورت گرفته و در این زمینه در سطح کشور و استان حائز رتبه هستیم.

وی با اشاره به کمک‌رسانی شرکت در زلزله سرپل ذهاب ادامه داد: اعزام نیرو و تجهیزات حدود ۴۰۰ میلیون تومان، تأمین برق برای بخش‌های مختلف از قبیل چادرها از اقدامات انجام شده در راستای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: در بحث روشنایی مزار شهدا نیز در سال ۹۶ اقداماتی انجام و سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان در این راستا هزینه شد که بخش عمده‌ای از کار انجام شده است.

وی ادامه داد: تخصیص رفاهیات و بکارگیری نیروها و استفاده از توان ایثارگران نیز از دیگر اقدامات اجرایی شرکت در حوزه امور فرهنگی و ایثارگران بوده است.

مشاور استاندار همدان در امور ایثارگران نیز در ادامه ضمن تقدیر از شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: اعتراضات مردمی نسبت به این شرکت که بیشتر با مردم در ارتباط بوده نسبت به دیگر ارگان‌ها، کمتر است.

حسین توکلی با بیان خاطراتی از شهید فروغی از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در خدمت‌رسانی به مردم به ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران تقدیر کرد.