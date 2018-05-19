۲۰۳۴ مورد نقض اساسی حقوق بشر طی ماه گذشته در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن حقوق بشر بحرین (BFHR) در جدیدترین گزارش ماهانه خود از ۲۰۳۴ مورد نقض اساسی حقوق بشر در بحرین طی ماه گذشته میلادی (آوریل) خبر داد.

در این گزارش آمده است: موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته در بحرین شامل موارد زیر می باشد: بازداشت های خودسرانه، هجوم به منازل، محاکمه های ناعادلانه، سرکوب تظاهرات، ممانعت از آزادی جابجایی و رفت و آمد، تعطیلی نماز جمعه، نفرت پراکنی در رسانه ها، مخفی نمودن ، شکنجه و بد رفتاری با بازداشت شدگان، تخریب اموال مردم و نقض آزادی های دینی و مذهبی.

این مرکز در گزارش خود آورده است: تعداد این تجاوزات در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از خود ۸۷۱ مورد افزایش داشته که این موارد را در برمی گیرد: ۵۸ بازداشت خودسرانه از جمله بازداشت ۹ کودک، ۵۷ مورد مخفی نمودن بازداشت شدگان، صدور حکم های در مجموع ۸۴۷ سال حبس، ۴۸۴۰۴ دلار جریمه نقدی و ودیعه جهت توقف اجرای حکم، ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه و ۱۷ مورد ممانعت از معالجه بازداشت شدگان، ۵۸۹ مورد نفرت پراکنی در رسانه ها ، ۸۰ مورد هجوم غیرقانونی به منازل، ۷۲ مورد سرکوب تظاهرات و تجمع های مسالمت آمیز، ۸۷۸ مورد محاکمه که مربوط به آزادی بیان و تجمع های مسالمت آمیز بوده است، محاصره منطقه الدراز و ممانعت از رفت و آمد آزادانه اهالی آن به مدت ۶۷۸ روز، ادامه محاصره خانه آیت الله عیسی قاسم بدون هرگونه حکم قضایی برای ۳۴۱ روز متوالی، ادامه توقف برگزاری نماز جمعه شیعیان که در تناقض با آزادی بیان و مذهب است، ۲ مورد مصادره غیرقانونی اموال و ۳ مورد تخریب اموال.